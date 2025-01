"Soy 9 veces más rico que Noboa, según su declaración en el SRI": Henry Kronfle

En sus primeras declaraciones a la prensa, Henry Kronfle, candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, hizo una grave acusación. Así señaló: "Estoy siendo víctima de persecución por parte del Gobierno (de Daniel Noboa) a través del SRI, algo que ya viví en la administración de Guillermo Lasso y que hoy lo vuelvo a vivir".

¿Qué dijo sobre el SRI?

Henry Kronfle señaló que nueve días previo al debate presidencial fue notificado nuevamente por el Servicio de Rentas Internas (SRI), por algo que ya estaba revisado antes. No me amedrentan. Estoy al día en el pago de mis impuestos. He pagado más de 50 mil dólares a título personal por impuestos".

Además, a su ingreso al debate presidencial, programado para las 19:00 de este domingo 19 de enero del 2025, Kronfle comentó: "Y según la declaración del presidente de la República en el SRI, agárrense bien: 'Yo soy nueve veces más rico que él'".

Los patrimonios de Kronfle y Noboa

El presidente Daniel Noboa declaró ante la Contraloría General del Estado que tiene un patrimonio de 693.262 dólares. Eso incluye acciones y participaciones en empresas, así como una mansión en Santa Elena, valorada en 1,5 millones de dólares, que cuenta con una hipoteca bancaria. En enero del 2024 alcanzaban los 811.503 dólares.

Daniel Noboa es el hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, Álvaro Noboa. En 2023, Los Ángeles Times publicó una nota en la que sostuvo que la fortuna de Álvaro Noboa alcanza los 910 millones de dólares.

Exportadora Bananera Noboa, de la familia del presidente, aparece en el primer lugar en el ranking de los 25 deudores del SRI. Debe 93.9 millones de dólares, según confirmó EXPRESO esta tarde en la web de la entidad.

Por su parte, Kronfle tiene un patrimonio declarado de 5 millones de dólares, en bienes inmuebles, autos y acciones en compañías, principalmente relacionadas con las áreas de la construcción, inmobiliarias, metales y fabricación de textiles.

El 9 de febrero del 2025 se desarrollarán las elecciones generales. La noche de este domingo 19 de enero se desarrollará el debate presidencial, en las instalaciones de Ecuador TV. Hay 16 candidatos.

