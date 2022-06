El 75,8 % de los ecuatorianos no apoya la forma en la que se desarrolla el paro nacional

Ni los pedidos ni la forma. Los ecuatorianos manifiestan su desacuerdo en cuanto a los pedidos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y también en la forma en la que están exigiendo el cumplimiento de los mismos. La encuestadora Cedatos difundió hoy, 23 de junio de 2022, una encuesta que recoge el sentir de los ecuatorianos frente al paro nacional que arrancó el pasado 13 de junio.

La encuesta realizada a 1.872 personas de 19 ciudades de la Costa, Sierra y Amazonía consultó si considera que son justificados los pedidos de los manifestantes. Con corte al 22 de junio pasado, el 43,8 % de los encuestado respondió que no son justificados. La cifra da un gira cuando la medición es actualizada al 23 de junio. Ahora, el 61,3 % de los encuestados respondió que no son justificados.

Otra de las preguntas estuvo dirigida a consultar si apoya o no la forma en la que se están desarrollando las manifestaciones, a lo que 75, 8 % no respalda la forma en la que se desarrollan las protestas. La cifra aumentó de un día a otro con relación al 64, 2 % que respondió lo mismo el 22 de junio pasado.

El 80,6 % de los encuestados cree que el paro debe detenerse tras la invitación al diálogo por parte del Gobierno Nacional.

La mayoría de los encuestados considera que la falta de empleo (29,7 %) es la principal razón del paro nacional. Seguido de la delincuencia y la inseguridad (26,4 %), el precio de los combustibles (18,4 %), la falta de créditos y recursos (18,4 %), falta de medicinas en la red de salud pública (4 %), otra razón (2,1 %), no sabe o no responde (1%).

El 74,9 % de los encuestados apoyan las manifestaciones en contra del paro nacional.

La encuesta también consultó los motivos por los que los consultados no apoyan el paro. En el primer lugar están el vandalismo, el terror y la destrucción (31,7 %), porque hay que trabajar y superar la pandemia y el paro (29, 4 %), porque hay infiltrados para derrocar al Gobierno (19,3 %), son los mismos correístas del octubre de 2019 (9,5 %), porque los indígenas no me representan (7,1 %), otros motivos (2 %), no sabe o no responde (1 %).

Las medidas recientemente adoptadas por el presidente Guillermo Lasso cuentan con una alta aprobación. La que más acogida tiene es la declaratoria del estado de excepción en las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza y Chimborazo con el 77, 2 % de aceptación. Le sigue la declaratoria de emergencia en la salud pública (76,3 %), que no aumente el precio de la gasolina extra, ecopaís, diesel y el gas de uso doméstico (76,2 %), la llamada a un diálogo (73,7 %), condonación de créditos vencidos hasta 3.000 dólares en Banecuador (73,4 %), entre otros.