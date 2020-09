5 noticias para revisar hoy: Reporte de la actividad del volcán Sangay, inicia el proceso de concesión de la Refinería de Esmeraldas

Actividad del volcán Sangay

Un nuevo reporte actualizado de la actividad eruptiva del volcán Sangay. Ayer, el coloso reportó la expulsión de ceniza que alcanzó una altura de 10 kilómetros desde la altura del cráter. Los residuos volcánicos afectaron a varios cantones de Chimborazo, Los Ríos, Bolívar y Guayas. El presidente Lenín Moreno dispuso que la vicepresidenta María Alejandro Muñoz, al ministro de Agricultura, Xavier Lazo, entre otras autoridades, se trasladen a las zonas más afectada y coordinar la ayuda. Se espera que hoy sea trasladado alimentos para ganado y otros animales.

Coronavirus en Ecuador

El Gobierno Nacional actualiza las cifras sobre el avance del coronavirus en Ecuador. El último reporte cerró con 126.419 casos confirmados con pruebas PCR y un consolidado de 11.090 personas fallecidas probables y confirmadas producto del nuevo virus. También se registran 102.852 casos de personas recuperadas y 17.632 altas hospitalarias.

Audiencia por el recurso de hecho por asociación ilícita

Hoy a las 08:20 en la Corte Provincial de Guayas se desarrollará la audiencia por el recurso de hecho presentado por cuatro implicados por posible asociación ilícita, en el proceso que se sigue a Daniel Salcedo, los hermanos Bucaram y otros. El recurso fue solicitado ante la negativa de conceder el recurso de apelación al auto de prisión preventiva dictado en contra de Stéfano Adum, Jorge Henriques y Xavier Jordán y Bucaram Pulley. Salcedo es investigado por la venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19.

Licitación de la Refinería de Esmeraldas

El proceso de concesión de la Refinería de Esmeraldas avanza pese a los cuestionamientos. El ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortíz, aseguró que se estima una inversión extranjera de 2.400 millones de dólares para mejorar y potenciar a la mayor planta refinadora del Ecuador. El concurso internacional arrancará hoy. El proceso, si se cumple el cronograma oficial, terminará en la primera semana de marzo del próximo año. No se teme que las acciones legales iniciadas por extrabajadores -que piden que no se realice la concesión- de la Refinería sean un obstáculo.

Colombia reactiva vuelos en cuatro ciudades

El Gobierno colombiano autorizó la reapertura gradual de vuelos internacionales a partir de hoy desde cuatro ciudades, tras una suspensión de casi seis meses debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Los primeros vuelos unirán a Colombia con Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala, dijo en su momento la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Para esta fase fueron habilitados los aeropuertos El Dorado, de Bogotá; Alfonso Bonilla Aragón, de Cali; José María Córdova, de Medellín, y Rafael Núñez, de Cartagena.