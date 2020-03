5 noticias para revisar hoy: Andramuño es llamada a la Asamblea, Wuhan cumple dos meses en cuarentena, y más

Andramuño en la Asamblea

La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional convocó a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, a que comparezca a la mesa. Esto es respuesta a su renuncia al cargo en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus. La exsecretaria de Estado dimitió argumentando, entre otras razones, que no contaba con el presupuesto para afrontar la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno. Esto fue desmentido por el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, Este último también fue convocado a la mesa legislativa que sesioná de manera virtual. Existe también una propuesta para que el debate sobre este tema se lleve al pleno de la Asamblea previsto para mañana, igual de manera virtual.

VOTACIÓN| @liradelapaz mociona para que comparezcan el Ministro de Finanzas @RichardM_A, la ex Ministra de Salud @CataAndramuno y que el Ejecutivo explique sobre la entrega de recursos para enfrentar la emergencia. Con 7 votos a favor se aprobó la moción. — Comisión Régimen Económico (@RegimenEconomAN) March 22, 2020

Coronavirus en Ecuador

Un nuevo reporte del avance del nuevo virus en Ecuador. Hasta ayer, de acuerdo al último informe oficial, el país registraba 789 casos confirmados y 14 personas fallecidas. Esta última cifra se duplicó en cuestión de horas con relación al reporte de la tarde del 21 de marzo. Guayas sigue encabezando la lista de casos confirmados con 607. Le sigue Pichincha (60), Los Ríos (25), Manabí (25), Azuay (19). Las otras once provincia con casos confirmados registran menos de 10 casos cada una. A diferencia de días anteriores, ayer solo hubo un reporte de datos. El de la tarde fue suspendido.

Wuhan

La ciudad china, epicentro del nuevo coronavirus, cumple hoy dos meses de cuarentena en medio de intentos de volver a la normalidad. La ciudad de Hangzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, ha comenzado a abrir espacios públicos como librerías, museos y estadios. Además, sus ciudadanos no tienen que someterse ya a controles de temperatura cuando cogen el transporte público, van a los restaurantes, al supermercado o a la oficina. Los cines y gimnasios han reabierto este fin de semana y las mascarillas ya no son obligatorias en lugares ventilados y poco masificados. En la oriental de Jiangsu, las universidades y la enseñanza media reanudarán las clases el 30 de marzo, mientras que las guarderías y los colegios de primaria lo harán el 7 de abril. Doce provincias han anunciado hasta el momento que sus escuelas retomarán la actividad a finales de marzo o principios de abril, aunque en las grandes ciudades del país como en Pekín o Shanghái todavía no hay ninguna noticia al respecto.

Grecia

El país prohíbe a partir de hoy todo movimiento de personas que no sea para ir al trabajo, hacer la compra, atender a un dependiente o ir al médico, so pena de una multa de 150 euros. Con esta medida el Gobierno quiere atajar la relajada actitud con la que algunos ciudadanos se han tomado las recomendaciones de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus. A pesar de haber pedido encarecidamente a la población no abandonar las grandes ciudades durante el fin de semana, el viernes se formaron grandes colas en los peajes de las autopistas y los ferries a las islas iban repletos.

India

El jefe de Gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, anunció que la capital india impondrá un toque de queda manteniendo servicios esenciales hasta el próximo 31 de marzo por el coronavirus, que ha dejado 5 muertos y 341 infectados en todo el país. "Tiempos extraordinarios llaman a medidas extraordinarias. Delhi estará bajo toque de queda desde hoy a las 06:00 hora local hasta el 31 de marzo", dijo Kejriwal un comunicado. El jefe de Gobierno de la ciudad, donde viven casi 20 millones de personas, afirmó que "se han hecho algunas excepciones para asegurar que los bienes esenciales siguen disponibles y los servicios básicos continúan funcionando". El transporte público permanecerá cerrado, y las autoridades han prohibido cualquier tipo de reunión en la vía pública. Tiendas de alimentación, gasolineras y farmacias son algunos de los establecimientos que podrán permanecer abiertos al público.