Más de 400 pescadores de Esmeraldas se inscribieron para recibir indemnización

Cientos de pescadores artesanales, dueños de lanchas, ayudantes, trabajadores de bodegas y restaurantes, así como mujeres recolectoras de almejas y moluscos, acudieron este 28 de marzo de 2025 al Centro de Atención Ciudadana y al Puerto Pesquero Artesanal de Esmeraldas para inscribirse y recibir el bono preliminar de indemnización por los daños ocasionados por el derrame de petróleo del 13 de marzo.

El derrame, provocado por la rotura del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), ha afectado gravemente a las comunidades costeras de la provincia de Esmeraldas, dejando pérdidas económicas y ambientales de gran magnitud.

Juan Cañola, un pescador artesanal de 42 años, se encuentra devastado tras el derrame de petróleo que afectó gravemente a su comunidad. “Perdí mi única embarcación, mi principal medio de sustento. Ahora no sé cómo voy a mantener a mi familia”, se lamenta con tristeza.

Rosa Cuero, una mujer de 55 años que se dedicaba a la recolección de almejas y bruscos en la playa, también se ve seriamente afectada. “Toda mi vida he dependido de este trabajo. Ahora, con la contaminación, ya no puedo salir a recoger nada. Mis ingresos se han reducido a cero y no sé cómo voy a poder alimentar a mis nietos”.

Ante esta situación, el Gobierno Nacional, a través del Decreto Ejecutivo 577 emitido por el presidente Daniel Noboa, dispuso el pago de un salario básico a cada grupo familiar que resultó perjudicado.

La primera fase es identificar a los pescadores afectados y a sus familias

Para dar cumplimiento, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, han liderado el proceso de identificación y registro de los afectados. Según informó Petroecuador, la empresa transfirió 700.000 dólares a esta cartera de Estado para que se realice el pago preliminar de la compensación a las primeras 200 familias.

“Hoy es un día histórico para nosotros, los pescadores artesanales de Esmeraldas. Por primera vez, en un evento de esta magnitud, las autoridades nos han escuchado y están atendiendo nuestras necesidades”, manifestó Gabriel Cruz, dirigente del gremio de pescadores artesanales de Esmeraldas.

Cruz señaló que, a través de la articulación con los diferentes ministerios, lograron que se incluya no solo a los pescadores, sino también a otros sectores indirectamente afectados, como los dueños de bodegas, restaurantes y mujeres recolectoras de almejas y moluscos.

“Tenemos un registro de 460 embarcaciones afectadas en las caletas pesqueras de Muisne, Galera, Súa, Atacames, Esmeraldas, Rocafuerte, Rioverde y Las Peñas y ayudantes”. Durante la jornada de inscripción, los afectados debieron proporcionar información personal, datos de sus embarcaciones, actividades económicas y documentos que acrediten su vínculo con la pesca artesanal.

Pago. De acuerdo con la disposición presidencial, el pago se realizará según el listado de grupos familiares identificados, el cual se actualizará cada 10 días.

