2024: Enseñar y perseverar

Leandro Vásquez vende cangrejos: “Quiero tener mi propio local y poder ayudar a otros”

Todos los días, desde las 08:00 hasta las 17:00, Leandro Vásquez vende cangrejos en la avenida Guillermo Pareja Rolando, al norte de Guayaquil. Su familia le enseñó el negocio.

Su sueño, en 2024, es poder encontrar un sitio en donde pueda tener un local para vender cangrejos criollos y también poder emplear a otros para que puedan tener un ingreso para su familia.

Él espera que este ideal lo pueda hacer realidad en enero, porque “yo sé que sí se vende en ese mes, antes que se venga la veda del cangrejo; vamos a ver qué pasa en 2024, nada está dicho”, lo dice con fe y convencido que de esa forma podrá ayudar a otros. Para él, el que la gente tenga la esperanza que pronto tendrá en qué trabajar será bueno. Más para que no se pongan a delinquir.

Desde las 03:00, todos los días, empieza su día. En el Mercado Mayorista de Mariscos la Caraguay es donde se abastece de su producto. Todo lo que sabe está dispuesto a compartir a quien se lo pida.

Diciembre no es un buen mes para la venta, se vende poco, por lo que el atado de crustáceos baja entre $ 18 y $ 15, pero en enero volverá a su precio: $ 25. Vásquez comprende que, en este mes, la ganancia será menor porque la gente está concentrada en la Navidad. Pero llegará enero.

Alexander Ávila lleva 22 años en el oficio de relojero. Él dice que le gusta ayudar a otros. EXPRESO

Alexander Ávila/ relojero: “Enseñemos a otros lo que sabemos”

Esforzarse más en su trabajo y tratar mejor a los clientes para que regresen es una de las metas que tiene Alexander Ávila para el nuevo año. Su objetivo es que el trabajo y el ambiente de su pequeño local sean mejores.

Hace 22 años labora arreglando relojes y gafas, todos los días, desde las 09:00 hasta las 19:00. En cambiar una pila se demora un minuto; en arreglar y limpiar unas gafas, cinco minutos, indica, pero ese breve tiempo es importante porque los clientes se sienten satisfechos que es rápido, pero su servicio es garantizado y vuelven con otras pertenencias para que las componga. Confían en él.

Cada día, desde su juventud, se esfuerza más y más; pero no solo eso, también le gusta enseñar lo que sabe. No se considera egoísta, porque, así como a él le compartieron el conocimiento, él también lo hace porque “nadie nace sabiendo”.

A su lado trabaja un joven venezolano; hace cinco años lo conoció y ahora trabaja con él; como a este joven, Ávila ha enseñado a muchos chicos más que no han tenido trabajo y que tampoco sabían a qué dedicarse, manifiesta. Ellos se suelen quedar un tiempo con él y cuando reúnen su capital se independizan. Mientras tanto, si le piden su ayuda se la da. Por ahora son un equipo de cuatro personas, “nos llevamos bien”.

Ávila cree que este acto debería replicarse porque de esa forma, muchos, al tener un emprendimiento o una ayuda, dejarían de robar en las calles. “Lo mejor que puede haber es tener la mente ocupada”

Raúl Bruñeir es propietario de restaurante que casi quiebra, pero él no baja losbrazos. EXPRESO

Raúl Bruñeir/propietario de restaurante: “¡A mantener el negocio; no hay que tirar la toalla!”

No ha sido fácil mantener su negocio de comida, pero lo intenta, comenta Raúl Bruñeir. Hace dos meses abrió su nuevo local de comidas en la Alborada; ya tiene ocho años incursionando en el mercado de los alimentos preparados.

La propietaria original de su nuevo negocio dejó el país, debido a la situación de inseguridad en la que vive Ecuador; él compró el local, ya que decidió apostar en que vendrán días mejores, como lo fue antes de la pandemia.

A partir de esa época, las cosas se complicaron; recuerda que muchos negocios quebraron y su primer comedor casi se une a esos números. Tanto fue el miedo que lo puso a la venta, pero nadie le ofreció nada; no hubo interesados. Esto lo obligó a mantenerse al frente.

Con el tiempo, el mercado fue recuperándose, cuenta; pero ahora la delincuencia ha vuelto a ponerlo con cifras en rojo. A pesar de ello, no puede bajar los brazos.

Bruñeir prefiere seguir confiando en que habrá días mejores, porque su personal depende de que sus negocios de comida sigan. Este mes lo ha sorprendido; las ventas han mejorado y quizás sea porque en esta época todo suele mejorar.

Aunque se siente indefenso y expresa que lo que puede hacer es sobrevivir, confía en que el presidente Daniel Noboa haga algo y erradique la inseguridad. Mientras tanto, a él le toca perseverar porque tiene siete empleados.

Wilson Hurtado, comerciante, dice que espera la unión de más artistas en este 2024. EXPRESO

Wilson Hurtado/ comerciante: “Animaré a mis compañeros artistas a que se me unan”

Hace tres años, después de la pandemia de la COVID-19, este profesional de las artes escénicas decidió emprender, junto a su esposa y su familia, ya que, debido a las restricciones sanitarias no podía trabajar en obras artísticas.

Al inicio vendía diferentes productos a través de las redes sociales y los entregaba a domicilio. Ya con un poco de capital y con conocimiento de lo que más demandaban sus clientes se instaló, hace dos años, en una feria ubicada en la Alborada, al norte de Guayaquil. Le va bien, dice. Allí también anima.

Para 2024, Hurtado espera que su emprendimiento siga creciendo y pueda crear plazas de trabajo para ofrecerles a sus colegas, amigos y quien necesite.

Les aconsejaría que se le unieran a la feria y entre dos o tres personas alquilen semanalmente una carpa en $ 240. Esa inversión sí la podrán cubrir con las ventas, afirma.

También que solo necesitarían empezar con unos $ 50, no más; que inicien en el mercado del maquillaje y perfume que es lo que más se vende, comenta. Las mujeres son sus mayores clientas y siempre está comprando más productos.

Él alentará a sus conocidos a que se hagan comerciantes porque sabe que la situación está dura, pero su testimonio será la mejor forma de convencerlos de que se unan.

Reinaldo Castro, gasfitero, tiene altos valores como la honestidad que lo aplica en su trabajo. EXPRESO

Reinaldo Castro/ Gasfitero: “Hay que ser honestos y hacer un buen trabajo”

Instalaciones de agua y demás labores de gasfitería ofrece a quienes transitan por la avenida principal de la Alborada. El manubrio de su bicicleta lo ha adecuado para llevar todos sus implementos.

Él espera seguir siendo excelente y prolijo en lo que hace, porque de esta forma ha logrado que sus clientes lo recomienden; además, porque es honrado. “Es por eso por lo que todos los días tengo un trabajito”.

Hay días en que nadie lo llama o no sale nada, pero no se entristece porque allí es cuando su amigo le dice que cuide autos y se gana unas monedas para su comida, como el día en que fue entrevistado por este Diario.

Un amigo de él consiguió poder trabajar en uno de los parqueos privados que hay en el sector y como conoce a Castro, le dijo que podían turnarse el sitio para que ambos pudieran trabajar. Cada dos días, si no tiene trabajo, cuida los vehículos de los comensales de los locales de comida que allí hay.

Es por eso por lo que “no me quejo de que los tiempos son malos ni nada de eso. Todos los días tengo trabajo y para mi comida; una porque aquí tengo años y otra, porque nunca me he cogido nada, por eso he permanecido en el mismo lugar toda una vida”.

Estos principios espera seguir manteniéndolos hasta que Dios lo tenga con vida.

