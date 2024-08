Entre 17 precandidatos y la libertad de prensa | Por Rafael Cuesta

No debería sorprendernos que haya 17 precandidatos a la Presidencia de la República. Tampoco hay razón para oponernos, están ejerciendo su derecho de participación democrática. ¿Acaso no nos quejamos cuando nadie quiere participar en política? Bueno pues, aquí hay 17 ciudadanos que quieren hacerlo. Por supuesto que solo uno triunfará, otro le seguirá de cerca y los que queden del quinto puesto para abajo habrán gastado nuestro dinero, aunque supuestamente tendrán que devolverlo si no sacan más del 4 % de la votación.

Para que tengan una idea, en Estados Unidos en 2020 hubo más de 1.100 candidatos inscritos, de los cuales una veintena estuvo en la papeleta. Seguramente usted solo se acuerda de Biden y Trump y no tiene idea de quiénes eran los otros. Le sorprendería saber que un famoso rapero y una exreina de belleza fueron candidatos.

La diferencia con Ecuador es que, en Estados Unidos, por más candidatos que haya, el Estado no les paga sus campañas y los medios de comunicación no están obligados a entrevistarlos ni a invitarlos a debates. Ni siquiera tienen que tomarlos en cuenta por más que estén registrados como candidatos.

En nuestro país, por un sentido absurdo de supuesta equidad, el Estado, o sea nosotros, paga una buena parte de la campaña y los medios están obligados a darles a todos el mismo espacio en sus páginas o programación televisiva o radial. La equidad está en dar la misma oportunidad de participar, no en igualdad de espacios. En el mundo civilizado los medios no tienen esta obligatoriedad; libertad de prensa se llama, que no es lo mismo que libertad de expresión.

De los 17 precandidatos, difícilmente uno ganará la Presidencia en la primera vuelta. Lo más probable es que haya una segunda ronda. Si hoy fueran las elecciones pasarían Daniel Noboa y Luisa González. Tres darían pelea tratando de entrar a la segunda vuelta: Jan Topic, Leonidas Iza y Henry Cucalón. Los 12 restantes no aparecen con posibilidades, sin embargo, es muy prematuro para dar un pronóstico sin que sea susceptible de equivocación.

Como algunos de los candidatos están repitiendo su participación y la primera vuelta electoral fue hace apenas un año, para calcular la base electoral con la que empiezan, lo más práctico es acudir a esos resultados y sumarle o restarle puntos según los hechos que se han producido desde ese momento.

Por ejemplo, Daniel Noboa obtuvo el 23,47 % en la primera vuelta. Esa es su base primaria. ¿Qué ocurrió después de ese resultado? Ganó la Presidencia con el 51,83 %. ¿Qué ha pasado durante su Presidencia? Logró el control de las cárceles, pero subió los impuestos, impidió la fuga de Jorge Glas, pero allanó la Embajada de México. La delincuencia no ha disminuido lo suficiente, pero se está esforzando al máximo por conseguirlo. Su debilidad principal está en que la economía y el empleo no entran en recuperación. ¿Cuánto le sumamos por los éxitos y cuánto le restamos por lo no logrado? Según las encuestas, su gestión tiene un balance positivo, su equipo comunicacional ha hecho un excelente trabajo y ha logrado crear la imagen de un mandatario que siempre está presente y que gestiona. Hay la percepción de un presidente que, aunque puede equivocarse, no claudica. Por esta razón, hoy no veo motivo alguno por el que Daniel Noboa no esté en la segunda vuelta electoral.

Luisa González obtuvo el 33,61 % hace un año. Esa es su base de partida. ¿Qué ha ocurrido desde ese entonces? Ella no ha hecho mucho ruido, casi no tiene opinión de nada, ni siquiera sobre la dictadura de Maduro, a la que parece respaldar. Su partido ha sido fuertemente golpeado con los casos Metástasis, Purga, Plaga e Independencia Judicial. ¿Cuánto le afectan estos golpes? Diría que no lo suficiente para no entrar a la segunda vuelta. El partido al que pertenece tiene muy buenos dirigentes, sus cuadros saben hacer campaña y su propaganda populista estilo facho siempre consigue ‘escopolaminar’ a una buena parte del electorado.

Jan Topic obtuvo el 14,41 %, pero muchos de esos votos fueron votos duros del Partido Social Cristiano que votaron por él como fieles obedientes a su partido. También es cierto que dos semanas antes de la primera vuelta, Topic estuvo arriba del 20 % y con posibilidades de pasar a la segunda. ¿Qué ha sucedido de un año a esta fecha en el mundo Topic? Diría que poco. Un par de proyectos que no terminaron de cuajar, pero fueron positivos golpes de efecto. Todo dependerá de su campaña y de su propuesta. Si esta se basa únicamente en seguridad, como la anterior, no será suficiente para atraer los votos del PSC que va con candidato propio.

Henry Cucalón va por el movimiento Construye que obtuvo el 16,37 %, pero su candidato era Fernando Villavicencio, vilmente asesinado antes de la primera vuelta. Es difícil calcular su base porque de ese movimiento han surgido varias candidaturas, además no estoy muy seguro si Cucalón representa el pensamiento de Villavicencio y, si lo hace, no es el único. Sin embargo, tiene una buena operadora que, a pesar de llevar el estigma de haber repartido los hospitales en la época de la pandemia, tiene mucha experiencia y habilidad política.

¿Los demás candidatos? Por ahora no cuentan, pero… “yo no sé mañana, yo no sé mañana”.

