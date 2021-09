Al menos 13 expedientes quedan del caso Las Torres

El caso por posible delincuencia organizada que involucró a 15 sospechosos de desvanecer glosas a contratistas de Petroecuador a cambio de coimas tendrá nuevos expedientes y procesados.

Serán alrededor de 13 expedientes. Habrá al menos 21 nuevos investigados. Entre ellos 12 personas naturales y diez empresas.

El pasado 3 de septiembre, la fiscal Diana Salazar dispuso que se obtengan copias certificadas de las partes pertinentes de varios informes periciales que involucran a algunos procesados en el caso de delincuencia organizada y otros que no fueron investigados. Lavado de activos, tráfico de influencias, asociación ilícita y delitos contra la eficiencia de la administración pública son las sospechas.

Así, habrá expedientes para Daniel Fernández de Córdova, exfuncionario de la Contraloría; Michelle Cedeño, Andrés Luque Olavide, Rafael Luque Cervantes, Daniel Orellana, Ángelo Rodríguez, su madre Geomara López y Luis Adolfo Agusto por posible tráfico de influencias.

Marco Flores, exministro de Economía y padre de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, no recibió acusación en el caso Las Torres, pero ahora será investigado por presunto lavado de activos, según el impulso de la fiscal Salazar.

Para Santiago Cuesta, exasesor del expresidente Lenín Moreno, se anuncia una investigación previa por un supuesto delito contra la eficiencia de la administración pública. Y para el excontralor Pablo Celi y el exfuncionario de la Contraloría Hugo Pérez se dispuso que se les investigue en sus funciones en Contraloría, “respecto de la empresa China Camc Engineering CO. LTD, por los hechos relacionados con el proceso de desvanecimiento de glosas de la referida empresa”.

La disposición de la fiscal Salazar es también que se oficie al Consejo de la Judicatura para que se revise la actuación de un perito dentro de la instrucción del caso Las Torres, en el que la próxima semana se fijará una nueva fecha para la realización de la audiencia preparatoria de juicio en contra de 12 personas y la fecha del juicio abreviado para Esteban Celi.

Varios de los señalados aún no han recibido notificación como el caso de Marco Flores y Santiago Cuesta.

Nicolás Salas, defensor de Flores, indicó que sí hay la disposición de que se inicie una nueva investigación, pero todavía no se ha concretado ni se sabe qué fiscal la va a conocer.

Jorge Acosta, defensor de Cuesta, coincidió en que tampoco a su cliente se ha notificado con la nueva causa.

Cuesta está abierto a que se lo investigue porque ya lo han hecho antes “y nunca podrán probar que me hubiere sustraído un dólar o beneficiado”.

El exasesor indicó a EXPRESO que “si quiere seguir investigando que lo haga, yo no me puedo oponer, es más, me siento tan seguro de mi honorabilidad que no podrá probar nada”.

Joan Paul Egred defiende a Andrés Luque. Dice que en el caso de su cliente se dispuso esta nueva investigación por tráfico de influencias derivada de una pericia de extracción de conversaciones, en las cuales la Fiscalía infiere debe analizarse el posible pero eso es absolutamente inmotivado.

“En ninguna de esas conversaciones se evidencia algún tipo de infracción. Son conversaciones absolutamente generales y otras derivadas de las actividades empresariales de mi cliente”, aseguró. Estas nuevas investigaciones lo único que tratan es de derivar nuevas investigaciones de un proceso Las Torres, “en el cual con toda seguridad el señor Luque será declarado inocente, debido a que no ha tenido ninguna participación en esos hechos”.

Este Diario buscó el criterio de otros mencionados por la Fiscalía para la apertura de nuevos expedientes como Daniel Fernández. Seguimos esperando respuesta.

Entre las empresas investigadas se encuentran también dos cuyos nombres han aparecido en el caso Isspol. Ellas son: Citadel y Portafolio.

Los protagonistas

Santiago Cuesta

Delito contra la eficiente administración

El único que no tiene sospechas de lavado de activos o tráfico de influencias derivado del caso Las Torres es Santiago Cuesta. La Fiscalía ha anunciado un caso por un delito contra la eficiente administración pública. El exasesor insistió en que nunca podrán probar que se hubiese sustraído un dólar.

Pablo Celi de la Torre

Una glosa desvanecida a firma china

Los desvanecimientos de glosas a cambio de posibles coimas de contratistas de Petroecuador no habrían acabado en NoLimit. Por eso la Fiscalía investigará a Pablo Celi y Hugo Pérez. Indagará en sus funciones en la Contraloría y con respecto a una empresa china por desvanecerle glosas.

Marco Flores Troncoso

Se sospecha que recibió transferencias

En el caso Las Torres por posible delincuencia organizada, se presentó un informe que involucró al exministro Marco Flores. Él no recibió acusación, pero sí un nuevo expediente. Su abogado Nicolás Salas asegura que todo se justificó y su cliente no tiene nada que ver con la compañía Iacos.

Daniel Fernández

Intercambió chats con el excontralor

En el cuerpo 297, a partir de la foja 29.604 del caso Las Torres, existen capturas de pantalla de los chats mantenidos por el exfuncionario con el excontralor Pablo Celi. En los diálogos hay pedidos de Fernández en temas comentados con anterioridad con el excontralor preso en la cárcel 4.

el detalle

Caso. Fiscalía investigó a una estructura dedicada a desvanecer glosas a cambio de supuestas coimas.