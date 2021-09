Las Torres: juez negó el juicio abreviado para Esteban Celi

Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, podía haber recibido hasta 40 meses de cárcel. Hubiese ocurrido si es que admitía todos los hechos expuestos por la Fiscalía ayer en la audiencia de procedimiento abreviado, convocada por el juez nacional Felipe Córdova.

Ambos son parte de 15 investigados por posible delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres por el desvanecimiento de glosas a cambio del pago de coimas.

El hermano del contralor era el único que estaba dispuesto a admitir su responsabilidad y había acordado con la Fiscalía la pena a recibir.

Sin embargo, ya en la audiencia instalada la mañana de ayer, Celi decidió aceptar solo parte de los hechos. Eso es que recibió una transferencia de 110.000 dólares de parte de la empresa Monay y que contactó al socio principal de NoLimit, contratista de Petroecuador, con su pariente Raúl de la Torre, en ese entonces asesor en la gerencia de Petroecuador.

La finalidad habría sido gestionar pagos de la contratista de la estatal a la que la Contraloría le habría desvanecido glosas a cambio de coimas.

Pero esa fue la única parte que reconoció. Liberó a su hermano, el excontralor preso en la cárcel 4 de Quito, de responsabilidades. Dijo que él nunca supo de los pagos.

El juez Córdova dijo que no podía dar paso al procedimiento abreviado porque no se podía dar una aceptación parcial de responsabilidades. Tenía que ser admisión de todos los hechos relatados por la Fiscalía.

Al no ocurrir eso, negó el pedido de Esteban Celi y trató de instalar la audiencia preparatoria de juicio. Inicialmente resolvió cuestiones previas solicitadas por los defensores, quienes pidieron diferimiento de la diligencia porque consideraban que no habían sido atendidas por la Fiscalía.

Aceptó dos. La de Pablo Encalada, abogado de Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, quien le dijo al juez que solicitó unas pericias que no se habían concretado.

El juez señaló que no se materializaron por las excusas periciales no por falla de la Fiscalía. Ratificó que el derecho a la defensa es universal y que ninguna de las partes puede quedar en la indefensión. Al haber sido la solicitud presentada pedida dentro del plazo, dispuso que la diligencia debe ser practicada y encargó a la Fiscalía que se haga cargo de diligenciar la experticia que debe ser resuelta en un tiempo no mayor a ocho días.

La otra petición aceptada fue la de Pedro Saona, quien cambió de abogado y requirió de tiempo para que el nuevo defensor conozca el caso. Para este caso operó el mismo plazo.

Sobre la nueva petición de procedimiento abreviado que hizo la defensa de Esteban Celi el juez indicó que todas las diligencias deben ser agendadas con plazo de 72 horas de anticipación. En vista de que la primera ya fue negada anunció que oportunamente se convocará a la misma.

Pablo Encalada, defensor de Flores, confirmó que la audiencia no siguió por tres razones: porque no podía instalarse de inmediato el nuevo pedido de procedimiento abreviado, sino como establece el Código Orgánico Integral Penal (COIP) con una nueva convocatoria. También por la falta de atención a un pedido de su cliente y por el cambio de abogado de Saona.

Durante cuatro meses, la Fiscalía investigó a 15 personas por integrar una posible estructura delincuencial dedicada al cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas y liberación del pago de planillas.

Los sospechosos de liderar la posible organización que involucró a funcionarios, contratistas y otros actores fueron las cabezas de la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia y sus familiares.

Dictamen

Abstención para dos procesados

Elsie Cueva y Marco Flores, padres del exgerente de Petroecuador Pablo Flores (aún procesado), no recibieron acusación de parte de la Fiscalía que emitió dictamen abstentivo para ellos.

Según la acusación particular presentada por la Procuraduría, el exgerente a cambio de viabilizar los pagos dentro de la estatal “exigía la entrega de dinero a través de Raúl de la Torre, Roberto Barrera y Natalia Cárdenas. A su vez, recibía el dinero personalmente o por intermedio de su padre Marco Flores y de Martha Berrazueta”, se lee en el documento.

Añade que, como líder de la estructura delincuencial en Petroecuador, conocía de los sobornos.

El detalle

Reparación. Antes de negar el juicio abreviado se condenaba a Esteban Celi a pagar 648.000 dólares.