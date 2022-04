Los $ 100 millones que el IESS debe cancelar a Solca pone en zozobra a los pacientes

Morir por falta de tratamientos para frenar el cáncer. Ese es el gran temor de los familiares de pacientes oncológicos. Este 6 de abril, un grupo de ellos habló sobre la deuda que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) y denunciaron “el abandono por parte del Estado”.

Evelyn Sanango es madre de un niño de ocho años. “Hemos aportado al IESS todo estos años, no es posible que por una deuda nos dejen sin servicios”.

Según Solca, los pacientes del IESS que ya se atienden en ese hospital tienen garantizada la atención. Pero los nuevos no serán aceptados, si el IESS no cancela los valores adeudados.

Para las familias no es suficiente. “Si el problema no se resuelve mañana nos van a decir que a nuestros hijos tampoco los pueden atender. Hoy no recibimos las medicinas completas y somos trabajadores que aportamos al IESS”, dijo Daysi Espinosa, madre de un niño con leucemia.

El presidente Guillermo Lasso pidió al director del IESS que se reúna con Solca para encontrar una solución a la deuda que se mantiene con la institución. Mañana, 7 de abril, está previsto que se realice la reunión.

OTROS TESTIMONIOS

Luis Lazo, de 72 años, es paciente de Solca Guayaquil, tiene un tumor laríngeo, diagnosticado hace dos años, que le impide hablar.

No le tiembla el pulso de su mano para emitir su opinión sobre la deuda de del IESS con la casa de salud, especialista en cáncer.

“Los políticos se tratan en EE. UU. y los pobres a la buena de Dios y la voluntad inconsciente de los que se reparten pastel IESS y el dinero del Estado”, expresa Lazo, quien afirma no tener esperanzas en la reunión que se dará mañana, entre las autoridades del IESS y representantes de Solca para analizar el monto pendiente, que de no ser cancelado, podría causar la suspensión del servicio a los derivados del Seguro Social.

“Pueden hablar, pero no hay billete para la salud. Cada vez hay menos conciencia y humanidad en las autoridades”, escribe el médico de profesión.

Ana y Julia son madre e hija. Tienen la misma patología, cáncer de mama y comparten la misma preocupación: que la deuda no se cancele y no se reciba a nuevos pacientes oncológicos. “Tengo entendido que se suspendería a los recientes, pero tengo que ser empática, así no me pase a mí”, dice Ana.

Por su parte, Yesenea Cabrera llora de impotencia; su hija tiene un tumor cerebral, detectado en 2019. “Siguen jugando con la salud y vida del pueblo. He aportado tanto y a duras penas me he hecho una extirpación del útero. ¿Dónde está el dinero? Cogen a los fondos del IESS como caja chica, estas son las consecuencias y nunca hay responsables. Como no pagan todo, la deuda ha ido creciendo y llegó al colapso, por más que Solca nos quiera ayudar, no lo puede hacer gratis”.