100 días de Noboa: balance de gestión de sus ministros (segunda parte)

Presentamos la segunda parte de los primeros 100 días de gestión de Daniel Noboa. Analizamos sus realizaciones, sus logros y algunas de sus tareas pendientes. En general, al igual que la mayoría del país, creo que su balance es positivo. Veamos a otros miembros de su gabinete:

De energía, Andrea Arrobo

Sorprende escuchar a una joven profesional con tanta seguridad y solvencia. Transmite optimismo. Podría ponerla al alza, pero creo que la naturaleza le ha dado un empujón para evitar los apagones y no por su gestión ministerial. Los planes que ha presentado son inteligentes y demuestran conocimiento en la materia; nunca los había escuchado tan claramente explicados y me hace suponer que tiene las riendas de su ministerio. Creo que si logra cumplir con la mitad de lo ofrecido será un éxito. Además, tiene pendiente aclarar los nombramientos realizados en algunas regionales que han generado reclamos en provincias como Santa Elena, Manabí y El Oro.

De turismo, Niels Olsen

Más allá de que es un ministerio que en mi opinión debe desaparecer junto con el de Deportes y el de Comercio Exterior, es innegable el impecable trabajo de Niels Olsen. Le ha tocado mostrar nuestra cara bonita en el peor tiempo. Destacar las bondades y maravillas de nuestro país cuando tenemos una de las más altas tasas delincuenciales no es tarea fácil. Las cifras en turismo mejoran y en gran parte es gracias a él. En turismo interno ha transparentado las cifras y ha presentado un proyecto para favorecer al sector. Como ministro de Lasso fue uno de los pocos en destacar. Lo sigue haciendo en este gobierno.

De la mujer y DD. HH., Arianna Tanca

La última cabeza de ese ministerio con verdadero conocimiento en derechos humanos fue Bernarda Ordóñez. Quienes la han reemplazado no tienen idea de cómo funciona el Sistema Americano de Derechos Humanos, tampoco tienen experiencia en el manejo de la función pública y cayeron fácilmente en la telaraña de los mandos medios, que son los que verdaderamente mandan. Conozco cómo opera ese ministerio porque durante muchos años he lidiado con sus funcionarios.

A Arianna Tanca le ha ocurrido lo mismo que a los ministros novatos. No dudo de su inteligencia, capacidad ni de sus buenas intenciones, pero se ha entregado ciegamente a sus subalternos, no toma decisiones propias y eso la aleja de las víctimas, aunque afirme lo contrario. No acatar sentencias de la Corte Constitucional es gravísimo y le va a pasar factura, mientras a sus subalternos nada les pasará. Ella debe tomar el liderazgo de la institución, creo que le sobra talento. Ojalá el tiempo logre que se dé cuenta de sus errores y los enmiende.

De Obras Públicas, Roberto Luque

Desde que fue nombrado ministro, Roberto Luque mostró poder de decisión. Paró la convocatoria a licitación del denominado Quinto Puente y anunció que haría una nueva. Sin duda una decisión compleja para una obra de gran importancia para Guayaquil y el país.

Durante la emergencia vial causada por el invierno ha logrado estirar hasta el último centavo el presupuesto para atender las emergencias y no se han producido mayores reclamos, porque los trabajos abren rápidamente los sectores bloqueados por los derrumbes. Mi observación sobre el trabajo de Luque radica en la priorización de las obras a realizar en el futuro. Si bien el Quinto Puente es importante, no es prioridad frente a dos obras urgentes que llevan desatendidas demasiado tiempo a causa del centralismo y la corrupción.

Y lo mínimo que puedo esperar de un ministro “no burócrata” es que rompa esas trabas y concluya las dos vías más importantes del Ecuador por la cantidad de producción agrícola que transita por ellas. Me refiero a la carretera Machala-Guayaquil (especialmente en el tramo El Guabo-Naranjal) y la carretera Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil. Son vías que transportan más de 2.000’000.000 (dos mil millones) de dólares en productos de exportación, especialmente banano y camarón. Es inconcebible que no se terminen. Luque va al alza, pero puede hacerlo mejor.

Un gobierno que debe aprovechar el momento

No he conocido ningún mandatario de elección popular que no haya disfrutado de una buena imagen en los primeros cien días de su gestión. Sin embargo, la clave del éxito no está en disfrutar la luna de miel, sino en lo que se hace durante esos 100 días. Si comparamos los 100 primeros días de Noboa con los de Lasso, podríamos decir, sin profundizar, que ambos han tenido muy alta calificación. Uno gracias a la vacunación en muy corto tiempo y el otro por su plan de seguridad. Pero Lasso descuidó el área política que debía darle soporte a su gobierno. Destruyó lo construido por César Monge y pensó que podía gobernar cuatro años sin acuerdos con la Asamblea. El resultado fue catastrófico.

A los cuatro meses le rechazaron su primer proyecto económico. En cambio, a Daniel Noboa ya le aprobaron cuatro proyectos económicos y va por el quinto. Esa falta de aliados hizo que a Lasso no le dejaran pasar un solo error. A Noboa, en cambio, se le permiten errores que en otros gobiernos serían imperdonables, como la fuga de Adolfo Macías, alias Fito. ¿Por qué? Porque tiene aliados que saben callar. Ha sido estratégico e inteligente, seguramente escucha, decide y actúa. Muy diferente a su antecesor.

