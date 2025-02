¿El volcán Ilaló será zona protegida? Esto planea el Municipio de Quito

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció este lunes que el Municipio trabaja en la elaboración de una ordenanza para declarar la zona del volcán Ilaló como un área especial de cuidado y conservación. Según la autoridad, esta normativa estará lista en los próximos meses y busca frenar el impacto ambiental provocado por el crecimiento urbano en el sector.

Como parte de este esfuerzo, Muñoz informó que se fortalecerá el control sobre las construcciones en la zona. "He dispuesto un fortalecimiento de controles en el Ilaló. Empieza un importante proceso de supervisión, porque mi planteamiento ha sido que no haya ni una sola construcción más que no tenga autorización", enfatizó.

En el Ilaló se identificaron tres situaciones

El alcalde detalló que se han registrado al menos 90 permisos de construcción en el área y que, tras un análisis, se han identificado tres situaciones principales:

Construcciones con permisos regulares: Se trata de quienes han cumplido con todos los requisitos legales y han obtenido una licencia para edificar. "A ellos hay que felicitarlos, porque cumplieron con la normativa vigente", señaló Muñoz.

Construcciones sin autorización: Existen casos en los que se ha iniciado la preparación de terrenos o la edificación sin los permisos correspondientes. "Sobre esto seremos absolutamente firmes en clausurar esas construcciones que no cuentan con la debida autorización", advirtió el alcalde.

Permisos emitidos por entidades colaboradoras: El Municipio realizará auditorías a las entidades encargadas de otorgar licencias de construcción para garantizar la transparencia del proceso y verificar la información técnica con la que fueron concedidos los permisos.

