Volcamiento de vehículo pesado causa cierre parcial en la av. Simón Bolívar

Accidente de tránsito en la Av. Simón Bolívar genera cierre parcial y una fuerte congestión vehicular

Un camión perdió pista y se volcó en la avenida Simón Bolívar a la altura de la UIDE.

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este martes 26 de agosto de 2025 en la avenida Simón Bolívar, en sentido sur – norte, a la altura de una universidad en el oriente de Quito.

RELACIONADAS Impacto de dos vehículos en Quito deja tres adultos y dos menores heridos

Según el ECU 911, la alerta ingresó a las 02:55 mediante una llamada a la línea única de emergencias. El reporte indicó el volcamiento de un vehículo pesado, lo que activó de inmediato la coordinación con entidades de respuesta.

Atención a la emergencia

Desde la Sala de Operaciones del ECU 911 Quito se movilizó a personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Empresa Eléctrica de Quito (EEQ). Al sitio llegaron patrulleros, una grúa, una ambulancia y un carro-canasta para atender las afectaciones.

Una persona resultó herida y recibió asistencia médica en el lugar. Además, postes de alumbrado público fueron impactados, lo que generó riesgo adicional en la zona.

Cierre parcial y fuerte congestión vehicular

La avenida Simón Bolívar permanece con cierre parcial en sentido sur – norte. Desde tempranas horas de la mañana, hasta las 7:40 la carga vehicular fue intensa, especialmente entre la loma de Puengasí y el desvío hacia la autopista General Rumiñahui.

Producto del accidente de tránsito se registra una fuerte congestión vehicular en la av. Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui. ivonne Mantilla

RELACIONADAS Dos accidentes de tránsito con fallecidos en Quito este viernes 22 de agosto

La AMT ejecuta labores de control de tránsito y seguridad vial, mientras la EEQ trabaja en la reparación de postes y redes eléctricas.

Rutas alternas recomendadas

Debido a la congestión, el ECU 911 y la AMT recomiendan a los conductores utilizar vías alternas como:

Avenida Maldonado

Calle Caracol

Avenida Juan Bautista Aguirre

Llamado a la precacución

El ECU 911 recordó a la ciudadanía la importancia de respetar las señales de tránsito, mantener límites de velocidad y conducir con precaución, especialmente en vías de alto tráfico como la avenida Simón Bolívar, donde constantemente se registran siniestros viales.

Quieres leer más contenido de calidad y sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!