Quito: Vecinos critican lentitud en mejoras de Cumbayá

Seguridad, reactivación económica y movilidad son parte de las prioridades Aún no se conforma un comité estratégico

Hace un mes, autoridades municipales y líderes barriales de Cumbayá se reunieron con la comunidad para abordar los problemas más urgentes que afectan a esta parroquia del Distrito Metropolitano de Quito. Durante el encuentro, se priorizó la creación de mesas de trabajo orientadas a resolver temas de seguridad, movilidad y convivencia ciudadana.

Estas mesas incluían la participación de entidades decisivas como la Policía Nacional, la Intendencia y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial. Sin embargo, los avances han sido desiguales, y la falta de concreción en la formación de un comité estratégico que dé seguimiento a los acuerdos ha generado división entre los vecinos. Algunos residentes critican la escasez de resultados visibles, mientras que otros destacan los acuerdos alcanzados, aunque advierten que sus efectos se verán a mediano y largo plazo.

Vecinos exigen celeridad en las obras en Cumbayá

José Luis Holguín, presidente del comité promejoras del barrio Santa Inés, mostró su descontento por la falta de planificación en las obras de alcantarillado en la vía Manuela Sáenz, las cuales, según él, han causado caos vehicular. “No se tomaron las medidas pese a los acuerdos y los lineamientos que dio el alcalde Pabel Muñoz necesarios para desviar el tráfico. Y la falta de señalización agrava el flujo vehicular”.

Wilfrido Mieles, vecino de la zona del Chaquiñán, también expresó su inconformidad por no haber sido convocado a las mesas de trabajo y criticó la falta de planificación en calles claves como Chimborazo, Orellana y Pampite. Además, lamenta la crisis energética que afecta el funcionamiento de los semáforos, lo que, según él, ha empeorado la congestión en horas pico.

Otra de las preocupaciones es que el trazado vial ya no abastece a la población de Cumbayá. Angelo Chamba

Julio Valdivieso, administrador de Tumbaco, reconoció los inconvenientes que generan las obras, pero subrayó la importancia de las mismas, especialmente en el sistema de alcantarillado, que no ha sido actualizado en 30 años. “Estamos trabajando en la noche para minimizar el impacto, aunque sabemos que causa molestias. Estas mejoras son necesarias para el desarrollo de la parroquia”,

El parque Central de Cumbayá necesita intervención

Otra preocupación de los vecinos es el deterioro del parque Central de Cumbayá y la proliferación de bares en la zona. Ana Lucía Jaramillo, vecina del sector, señaló que este espacio público corre el riesgo de convertirse en una zona rosa similar a La Mariscal. Valdivieso respondió que los operativos de control han reducido la congestión en el centro de Cumbayá, especialmente los fines de semana, pero admitió que resolver los problemas estructurales tomará tiempo.

Para la concejal Estefania Grunauer, la visión de la seguridad es que se ocupe el espacio público, pero con el respeto de las normativas. Aparte de los controles se esta concretando un acuerdo ciudadano entre vecinos y dueños de bares, para lograr una convivencia pacífica. Por ejemplo, los dueños de bares se comprometen a que las personas no salgan con licor a libar en las calles, realizar controles de alcochek en los alrededores del parque central, además de medidas de insonorización en los bares.

Se está trabajando en un plan piloto con representantes de los bares para mejorar la convivencia ciudadana. Estefanía Grunauer concejal

“Una ciudad iluminada, con espacios públicos bien diseñados y animados, puede generar un sentido de comunidad y seguridad. Al aumentar la visibilidad y el flujo de personas, se dificulta la comisión de delitos. Experiencias en ciudades como Bogotá demuestran que invertir en infraestructura urbana y actividades nocturnas puede tener un impacto positivo en la seguridad”.

Uno de los proyectos más esperados es la inversión de casi dos millones de dólares para construir un bulevar, un corredor escénico y la puesta en marcha de la estación de transferencia, un proyecto que no se ha concretado desde 2021. Rosario Peñaherrera, representante del barrio Quinta Bertha, explicó que, mediante una resolución, se aprobó destinar los fondos originalmente previstos para la construcción de la estación, a obras que son urgentes en la parroquia.

Peñaherrera indicó que la construcción de la estación aliviaría la congestión vehicular en el centro de Cumbayá, la cual se verá agravada con el desarrollo del proyecto Botánico, que contempla la edificación de 300 departamentos en una zona ya saturada. Esta situación ha generado preocupación entre los residentes, quienes advierten que el nuevo proyecto solo empeorará los problemas de movilidad.

El alcalde ha dado apertura para abordar problemáticas, pero aún no se cumplen los objetivos trazados. José luis holguín, Comité promejoras de Santa Inés

Algunos vecinos, como Aurelia Córdoba, critican la lentitud en la ejecución de estos proyectos y lamentan que las reuniones se limiten a anuncios y no se traduzcan en acciones concretas. “La construcción de la estación y nuevos trazados viales aliviarían la carga vehicular, pero seguimos esperando”, expresó Córdoba.

A esta problemática se suma la creciente inseguridad. Jesús Guachamín, vecino de Cumbayá, ha observado un aumento en los altercados y el consumo de sustancias ilícitas en su barrio, sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Ha asistido a una reunión que no derivó en acciones concretas y ha solicitado que se intensifiquen los operativos en la zona del Chaquiñán, pero no ha recibido respuesta de las autoridades competentes. Al igual que Mieles, cree que hay sectores que están descuidados en la parroquia y que no existe una planificación para tratarlos.

