Quito y los Valles dicen estar listos para contener al Cotopaxi

Una leve caída de ceniza del volcán Cotopaxi sorprendió el martes, 20 de diciembre de 2022, a las 08:30, a los habitantes de los cantones Quito, Rumiñahui y Mejía.

Los vehículos lucían cubiertos de una capa gris. En los techos era imperceptible. Y un tenue olor a azufre se filtraba por las fosas nasales. Pero... ¿está preparada la población para enfrentar estos eventos? Diario EXPRESO consultó a quienes residen en zonas de riesgo, autoridades y expertos para identificar alternativas que pongan a buen recaudo a la población.

Volcán Cotopaxi generó leve caída de cenizas Leer más

La opinión ciudadana está dividida. Esteban Martínez vive en Conocoto, uno de los puntos donde la ceniza fue más evidente. Según él, el cabildo de Rumiñahui sí se ha acercado hasta su barrio y las escuelas para capacitar y socializar estrategias de contención y respuesta.

“Este es uno de los volcanes más peligrosos a nivel mundial, pero yo sí me siento en capacidad de reaccionar bien. En mi casa tenemos lista la mochila con alimentos para abastecernos 72 horas. Conocemos las rutas de evacuación y puntos seguros”, afirma.

Alcances. La ceniza podría afectar una parte muy significativa de la Sierra y la Costa del Ecuador, incluso cultivos y animales.



Brenda Castillo reside en el barrio La Concordia, uno de los puntos de mayor riesgo, por donde descendería uno de los lahares (flujos de lodo y escombros) en caso de erupción. Ella dice que ni siquiera un simulacro se ha efectuado en su comunidad, mucho menos la socialización de cómo actuar en tiempo de erupción.

En tres provincias hubo un simulacro por erupcion del Cotopaxi Leer más

“Yo no estoy preparada. No conozco puntos seguros, rutas. No tengo ni la mochila. Además, no pienso dejar abandonados a mis perros gigantes, un conejo y menos a mis papás, que son adultos mayores. No pensaría en salir. Y así quisiera, tampoco podría evacuar porque todas las calles están destruidas y en reparación. No hay paso. Esto es una trampa mortal. Y si erupcionara, seguramente nos moriríamos aquí”.

Consecuencias. Una vez que se detuvo la caída de la ceniza, uno de los moradores de Cutuglagua, sur de la capital, salió de su domicilio para limpiar su carro, ya que podría afectar la pintura. Gustavo Guamán

Al respecto, Fausto Hidalgo, director de Riesgos del Municipio de Rumiñahui, comenta que ya tienen delineado un plan de emergencia, prevención y reacción a nivel general.

Han colocado señalética horizontal en 14 kilómetros del cantón, para indicar a la gente por dónde debe evacuar y llegar a uno de los 10 puntos seguros.

También se ha establecido señalética vertical y el uso de altoparlantes y sirenas de alerta, en caso de que se registre un incremento de actividad volcánica.

Simularon la erupcion del volcan Cotopaxi Leer más

Actualmente se cuenta con siete puntos de alojamiento temporal para familias que están en sitios de riesgo. “Estamos levantando toda esa información, pero hasta el momento solo requieren de esta ayuda, en caso de erupción, 12 familias”, precisa Hidalgo.

El Instituto Geofísico, a través de sus redes oficiales, informó que la ceniza cayó en 15 parroquias, entre Quito, Rumiñahui y Mejía, pero esta fue leve y no se registraron inconvenientes. El monitoreo del volcán nevado es riguroso y continuará en alerta amarilla.

No estoy preparada para enfrentar estos fenómenos naturales. Desde el Municipio jamás nos han capacitado, pero creo que voy a tener que autoprepararme.

Silvia sinchuguano - Empleada privada

Ante un posible corte del suministro de agua, desde los cabildos de Rumiñahui y Quito se aclaró que no hay nada de qué preocuparse, puesto que en el primer cantón el agua proviene de pozos o fuentes internas que están a buen recaudo; mientras que en la capital, pese a que tiene plantas a cielo abierto, estas se encuentran cubiertas con estructuras adecuadas, edificadas hace unos años para evitar inconvenientes de este tipo.

Los canes necesitan mas ayuda para ir al rescate Leer más

Esteban Espinosa, jefe de Obras de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, añade que se diseñaron unos puentes elevados de conexión para no desabastecer a la ciudadanía del líquido vital.

Para quienes tienen reses, el director de Riesgos de Rumiñahui aclara que el ganado será trasladado a puntos seguros. Y sobre los cultivos, se intentará mitigar los posibles daños con programas preventivos.