Tumbaco está confundido y dividido por los cortes de luz

Las inquietudes las realizan en chats de vecinos y en redes sociales. “En Tumbaco cortaron toda la madrugada, pero ese no era el horario previsto. ¿También van a quitar en la tarde?”, “¿por qué Tumbaco está con dos horarios?”, “se suponía que iban a suspender de 02:00 a 06:00, acaban de cortar nuevamente”, reclaman los moradores de la parroquia ante los apagones.

Al inicio de los cortes de energía, en el valle de Tumbaco se aplicaba un mismo horario. Sin embargo, desde el jueves fue dividido en dos sectores.

María Fernanda Jaramillo reside en el barrio Buena Ventura, en la calle Manuela Garaicoa. Según el horario programado, en su sector se suspendía el servicio la madrugada del viernes, de 02:00 a 06:00, lo que finalmente no ocurrió.

Ella tiene un bebé de dos meses, por lo que los desvelos son habituales. Eran las 04:00 y seguía con luz. Lo que le llamó la atención fue que, al ver por la ventana, las calles Josefa Tinajero y Rosa Zárate estaban iluminadas, mientras que en el resto del sector había oscuridad.

En una parte de Tumbaco sí cortan y en otra, no. A la final no sabemos. En los chats los vecinos se quejan porque es absurdo que tengamos horarios distintos en una misma zona. María Fernanda Jaramillo moradora

Jaramillo explica que el sector Buena Esperanza abarca las calles Río San Pedro hasta la Santa Rosa. En el intermedio están vías como la Río Chone, Manuela Garaicoa, Josefa Tinajero y Rosa Zárate, que ahora son parte de la zona Tumbaco 2. El resto del barrio, en cambio, fue ubicado en Tumbaco 1.

El viernes en la tarde observó una escena similar a la de la madrugada. A las 18:00 había luz en Buena Esperanza, excepto en las calles Garaicoa, Tinajero y Zárate. “No tiene sentido porque somos el mismo barrio. Antes todos estábamos en un solo horario, incluso el GAD (Gobierno parroquial) anunciaba y nos podíamos organizar”, dice.

En el chat, los vecinos comentaron que en El Arenal ocurre lo mismo, en algunas calles sí hay energía y en otras, no.

María (evitó dar su apellido) tiene una tienda en la calle Norberto Salazar y también se percató de que, en un mismo sector, se aplican cortes en distintos horarios. Además de eso, le preocupa ver que se incumple el cronograma anunciado un día antes. Por su negocio es fundamental organizarse, de lo contrario algunos productos se dañan, lamenta.

Ya le ocurrió con la carne, chuleta y pollo que tenía en el congelador. “Eso es pérdida porque ya no podemos vender y el cliente ya no regresa porque no encuentra lo que quiere”, asegura. Por el contrario, si ya conoce el cronograma, opta por no adquirir productos que necesitan refrigeración.

Amparo Pareja, en cambio, habita en la calle Río Blanco, más abajo de la Manuela Garaicoa. En el sector no hubo energía la madrugada del viernes y regresó en la mañana. Al igual que sus vecinas, le preocupa que los horarios no se cumplan. Menciona que, en general, “la zona es botada”. Pocas personas circulan por la larga vía y en la noche queda prácticamente abandonada.

“Cuando se va la luz es totalmente oscuro, no funcionan las cámaras. Entre los moradores estamos pendientes, nos comunicamos por chat, porque hemos visto motos y carros sospechosos que se estacionan en la calle”, afirma.

Centro de Tumbaco. En la calle Juan Montalvo el malestar es similar. A lo largo de la vía hay decenas de negocios. Los vecinos ya no saben si el cronograma se cumplirá Leonardo Velasco

En el centro de Tumbaco, el malestar es similar. Elena, quien tiene un negocio de frutas y verduras en la calle Juan Montalvo, cuenta que el viernes salió a las 02:00 de su casa para comprar productos en el sur de Quito. Ella decidió trasladarse a esa hora porque se suponía que habría luz, pero la falta de alumbrado público le causó zozobra, pues es una zona conflictiva.

La Empresa Eléctrica Quito señaló que la decisión de dividir a Tumbaco en dos zonas responde a un análisis técnico del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), que realiza conforme a la demanda de energía.

La inestabilidad en los horarios de los cortes es un problema a escala nacional. En su informe del 25 de abril, el ministro de Energía encargado, Roberto Luque, explicó que por el alto déficit de energía, no puede haber una programación más estable. Los niveles llegaron a 30 y el sábado se ubicó en 5 gigavatios.

