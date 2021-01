Quito: Tres intentos de suicidio en puentes durante el fin de semana

Los puentes de la capital han sido los 'protagonistas' este fin de semana. Un informe del ECU-911 reportó tres intentos de suicidio o, como reza el boletín: “personas con comportamientos sospechosos”. Las cámaras de seguridad captaron los momentos en que los ciudadanos, cuyas identidades están protegidas, titubeaban en el borde.

El primero ocurrió el sábado 9 de enero de 2021. Lugar: puente de El Chiche, nororiente de Quito. Hora: 14:00. Un hombre se paseaba por el filo del viaducto. Cuando se levantó la sospecha, mediante el ECU, la alerta llegó a la policía del sector, cuyos miembros inmediatamente se trasladaron al sitio para “brindar asistencia”. “Pudo derivar en que la persona atentara contra su vida”, detalla el documento. Pero no. Los agentes hablaron con el sujeto y enseguida lo trasladaron, a bordo de una patrulla, hasta la base de Policía de Tumbaco. ¡Una vida salvada! Seguro que cuando fue entregado a su familia, y en buenas condiciones de salud, hubo paz.

Más tarde, el mismo día, se reportó otro hecho. Lugar: avenida Antonio José de Sucre y calle Puruhá, sur de la ciudad. Hora: 19:00. Parecía un joven. Él se colocó en la “parte externa del puente peatonal”.

Saltó la alarma en el sistema de seguridad ECU-911. Entonces, con el mismo procedimiento, avisaron a los policías, quienes llegaron al sitio. ¡Que no se lance! ¡Que no se lance! Y se lanzó. Y se golpeó. Y no murió. En ese instante, también un agente resultó herido cuando intentaba impedir que el muchacho cayera. Al último, los dos fueron llevados al Hospital Enrique Garcés, donde el uniformado fue atendido por un traumatismo en el brazo; el otro, en cambrio, se encontraba estable, dice el boletín, y con sus familiares.

Y el tercer caso sucedió este domingo 10 de enero. Lugar: avenida Antonio José de Sucre y calle Hernando Talabera, sur de la urbe.

Hora: 08:15. “En el puente había una persona que se encontraba con claras intenciones de atentar contra su vida”, detalla el boletín. [Y, entonces, lo mismo: salta la alarma, llega la policía, habla con el que quiere matarse, le dice que no se mate, no se mata]. Lo alejaron de la baranda de esa estructura y luego lo trasladaron a donde su familia.

El ECU-911 está disponible las 24 horas del día. Que lo sepan.