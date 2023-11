Tarjeta Ciudad abre las puertas a 12.000 usuarios del Metro

Luis Castillo asistió a la estación de San Francisco, en el centro de la ciudad, para obtener su Tarjeta Ciudad. Le llena de entusiasmo que este “gigante de la movilidad” ya abre sus puertas a la ciudadanía después de varios años de promesas. “Es un avance gigante para el país y para Quito principalmente, es una nueva herramienta de movilización que abrirá las puertas a un turismo seguro”, señaló.

Después del pronunciamiento del gerente de la Empresa Pública Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, que las personas que tienen validada su Cuenta Ciudad podrán utilizar el Metro, varias personas se dieron cita en las diferentes estaciones para obtener su cuenta.

Evelyn Gavilanes se tomó 10 minutos de su trabajo para acudir a la estación El Ejido para sacar su tarjeta. Relata que este nuevo sistema de transporte le beneficiará para llegar en menos de 30 minutos a su lugar de trabajo. Gavilanes vive en el sector de la Ecuatoriana y para trasladarse al centro norte de la ciudad tarda más de una hora en el trayecto.

“No se demoran más de cinco minutos en atender a los usuarios, las personas son amables. Es importante que los usuarios deben portar su cédula y llevar consigo tres dólares”, indicó.

Y así, el martes 28 y miércoles 29, entre las 06:00 y 10:00, podrán utilizar el metro para que vayan familiarizándose con el sistema. Esto antes de que empiece la operación comercial prevista para el viernes 1 de diciembre del 2023.

Este medio de transporte movilizará a los quiteños de norte a sur y viceversa en 34 minutos.

La capacidad de cada tren es de 1.230 personas y circulan a 38 kilómetros por hora, en su fase comercial. Gustavo Guamán

Los ciudadanos podrán activar su Cuenta Ciudad y vincularla a su cédula de ciudadanía o la Tarjeta Ciudad, en las 15 estaciones del Metro de Quito, el lunes 27, martes 28 y miércoles 29, entre las 10:00 y 17:00.

A partir del miércoles 29 de noviembre se podrá cargar saldo a la Cuenta Ciudad, en el sistema financiero. Mientras que el jueves 30 de noviembre, un día antes de la operación, se cierra el Metro para limpieza y poner todo a punto para que el 1 de diciembre, desde las 05:30, los primeros usuarios que lleguen a las estaciones inauguren el sistema de transporte más moderno de Latinoamérica.

Hay 18 trenes para realizar los recorridos por la ciudad. Cada uno mide 109 metros y tiene seis vagones conectados sucesivamente. La capacidad de cada tren es de 1.230 personas. El tiempo de traslado entre una parada y otra varía entre dos y tres minutos.

Para que la ciudadanía pueda conocer el nombre de los puntos de embarque y desembarque durante el trayecto se activará un altavoz que alertará a los usuarios.

Para que los pasajeros cuiden del metro y sus estaciones, este 27 de noviembre autoridades municipales realizaron el lanzamiento de la ‘Cultura Metro’ que motiva a los usuarios a cuidar este moderno sistema de transporte.

El tradicional personaje del Gallo de la Catedral será la imagen de esta iniciativa. El objetivo es que la ciudadanía no bote basura, no destruya las instalaciones, no vandalice los trenes, asientos y tampoco exista algún tipo de violencia y acoso

Las pasajeras que sufran acoso podrán alertarlo al conductor de cada unidad a través de un botón rojo de auxilio, ubicado en cada vagón. Gustavo Guamán

Villacrés indicó que la ‘Cultura Metro’ es “un modelo integral de relacionamiento que busca crear un ambiente de respeto, responsabilidad y convivencia que se basa en los derechos, normas de comportamiento y corresponsabilidad entre los usuarios”.

Mencionó que el 82 % de personas se sienten inseguras en espacios urbanos; el 81 % tiene una percepción de inseguridad en paradas y unidades de transporte público y seis de cada 10 han sido acosadas en el transporte público.

A partir de estas cifras se trabaja en cinco ejes: social, ambiental, educativo, cultural y sobre todo, se apunta a que sea un sistema que brindará seguridad a los viajeros.

Las pasajeras que sufran acoso podrán alertar al conductor de cada unidad a través de un botón rojo de auxilio, ubicado en cada vagón.

Para hacerlo deben mencionar la palabra “cero” a través del intercomunicador. Entonces, el conductor se comunicará con el puesto de mando central, alertando de forma inmediata al ECU-911, para que las entidades de seguridad y protección a víctimas presten la atención requerida.

