El sur de Quito estrena rutas, pero los ciudadanos piden más socialización

Se informó en los barrios donde llegan los buses que modificaron su recorrido. Otros usuarios no sabían del cambio

Más de un año tomó cristalizar una primera fase del plan de reestructuración de rutas y frecuencias luego de que el Metro de Quito entró a operar. En esta etapa, la Secretaría de Movilidad del Municipio, luego de varios meses de trabajo, implementó cambios en once de las 21 rutas que operan en el Corredor Sur Occidental. En al menos tres de las otras 10 se prevén cambios a futuro.

Álex Pérez, secretario de Movilidad del Cabildo, detalló que en cinco rutas se extendió el recorrido con el fin de ampliar la cobertura en zonas donde antes no llegaban buses y en otras seis se recortó, mientras que 10 se mantienen como estaban.

Le invitamos a leer: Quito inicia temporada alta de exportación de flores para San Valentín 2025

Conductor de bus en Quito es suspendido 30 días tras denuncia ciudadana Leer más

Dayana Peña desconocía la modificación que la tomó por sorpresa. La mujer vive en el sector de Las Casas y por trabajo, dos veces por semana va a Solanda, en el sur. Desde ahí se subió a una unidad R14 que siempre la dejaba cerca de su hogar, pero este 21 de enero de 2025 el recorrido varió y se quedó en La Magdalena, en donde abordó otro bus del mismo Corredor para avanzar hasta el Seminario Mayor, que era hasta donde llegaba la unidad. En esa parada, para llegar a su vivienda debía tomar otro bus.

“Ahora tengo que hacer tres transbordos. Antes solo tomaba uno”, lamenta Peña. Después de esa experiencia, la mujer comenta que optará por el Metro o Trole y luego otro bus que la deje en su destino.

En su caso, dice, la modificación le implica más tiempo y dinero. Además pidió a las autoridades que informen a los usuarios de las medidas que se han adoptado. Con Peña coincide María Criollo. Ella viaja desde el Seminario hasta Nuevos Horizontes, pero ahora la unidad llega hasta Quitumbe y de ahí tiene que abordar otra unidad.

Preocupación por los cambios

William Basantes, presidente de la Federación de Barrios de Quito, también menciona que hay malestar por los cambios y en algunos casos se está afectando a los usuarios que deben caminar distancias largas o los buses ya no llegan donde antes sí lo hacían. Las preocupaciones las han conversado en reuniones con las autoridades y está pendiente un nuevo encuentro para hallar una solución que beneficie a la comunidad.

Álex Pérez señala que el proceso para la implementación del plan incluyó la parte técnica desde la Secretaría y con los transportistas se revisó la propuesta y las inquietudes que surgían desde el gremio. Posteriormente se socializó con los asambleístas de Quito, las administraciones zonales y con líderes de los barrios en donde se iban a aplicar las modificaciones.

Tras los cambios en las once de las 21 rutas, los usuarios pidieron que se despliegue más información sobre la medida. Foto: Franklin Jácome

Con todas las observaciones y la retroalimentación recibida, se levantaron las rutas y se hicieron las pruebas operacionales. “Buscamos que sea lo más participativo, tratando de minimizar el impacto porque siempre habrá uno”, señala.

Aumento de cobertura

El funcionario recalca que se priorizó el aumento de cobertura a zonas que antes no contaban con el servicio y aclara que no se cambió el trazado, sino que en en seis rutas se recortó el trayecto. El objetivo, dice Pérez, no solo es integrar las frecuencias con el Metro de Quito, también que las unidades que son parte del Corredor Sur Occidental sean más eficientes.

RELACIONADAS Poca afluencia en el inicio de la revisión técnica vehicular 2025 en Quito

Pérez explica que en uno de los análisis que se realizó se determinó que, por ejemplo, los buses que salían desde el sur de la avenida Mariscal Sucre, cuando llegaban a la Rodrigo de Chávez, lo hacían prácticamente vacíos y los pasajeros se bajaban y caminaban hasta la estación La Magdalena del Metro, para llegar más rápido a sus destinos. El trayecto del bus continuaba por la avenida Necochea y los túneles de San Diego, San Roque y El Tejar con cinco o seis personas, lo que resultaba ineficiente y generaba más tráfico en una zona que cruzar en hora pico puede tomar incluso más de una hora.

La tercera placa en Quito y cámaras permitirán rastrear autos robados Leer más

“Las que se recortaron ahora van a La Magdalena y así se alimenta el sistema y de igual forma los convencionales. Ahora son rutas más cortas pero eficientes y mejoramos la cobertura”, menciona Pérez.

Rutas que van por la misma avenida

Juan Ortiz, gerente del Corredor Sur Occidental, coincide en que ciertos recorridos no eran los más óptimos porque atravesaban desde el extremo sur, hasta el norte por la misma Mariscal Sucre, lo que aumentaba la congestión en ciertos tramos. También señala que los conductores han evidenciado el malestar en usuarios que en algunos casos deben caminar más para llegar a sus casas o realizar transbordos. “Debemos cumplir con estas modificaciones y nosotros nos estamos adaptando”, agrega.

Una de las preocupaciones es que si se hace un recorte de rutas quedaría un remanente de unidades, por lo que sería necesario ubicarlos en zonas que se identifique la falta de transporte.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!