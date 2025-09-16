Sin quórum: Concejo de Quito no trata operatividad de camiones de basura

La sesión del Concejo de este 16 de septiembre de 2025 se extendió por más de cuatro horas.

La comparecencia del gerente de Emaseo por el estado de seis camiones que estarían sin operar se postergó. El Concejo Metropolitano no logró instalar la sesión por falta de quórum.

Solo diez concejales y el alcalde Pabel Muñoz llegaron al pleno, número insuficiente para instalar la sesión. Así, el debate sobre el estado de los camiones, que según una denuncia del concejal Andrés Campaña no están operativos, volvió a quedar en suspenso.

En la sesión de la mañana de este 16 de septiembre de 2025, que se extendió por más de cuatro horas, se abordaron otros puntos del orden del día, como una mención de honor a la Fundación “Vive en Arte”, el segundo debate del Presupuesto General 2025 y una presentación de la Secretaría de Seguridad sobre la situación del volcán Cotopaxi.

A las 14:30, por sugerencia de Muñoz, la sesión debía reinstalarse a las 15:30, pero solo 10 ediles y el alcalde estuvieron presentes.

Alerta sobre la inoperatividad de los camiones

El pasado 9 de septiembre, el concejal expuso en el pleno que los seis camiones adquiridos por Emaseo en diciembre de 2024 “no sirven”, pese a que costaron cerca de un millón de dólares.

Según dijo, los vehículos no están prestando servicio alguno y fueron adquiridos mediante un cuestionado proceso intermediado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que, afirma, habría eludido la Ley de Contratación Pública.

En ese entonces, Campaña pidió tratar el tema con urgencia, pero su moción no alcanzó los votos necesarios: obtuvo nueve a favor, ocho abstenciones y cinco ausencias. La vicealcaldesa Fernanda Racines, quien presidía la sesión, aseguró que el tema sería abordado este 16 de septiembre.

Una espera que se alarga

Tras la nueva postergación, Campaña agradeció que el punto finalmente se incluyera en el orden del día, pero lamentó que hayan pasado ya 117 días desde la compra sin una explicación clara por parte de Emaseo o del Municipio.

Por su parte, el alcalde Pabel Muñoz aseguró que no hay nada que ocultar. “Por eso el tema se colocó en el orden del día”, declaró, y adelantó que la comparecencia del gerente de Emaseo, JUan Pablo Pozo, será retomada en uan próxima sesión del Concejo.

