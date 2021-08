Sigue la incertidumbre en el Cabildo de Quito

El empantanamiento que afronta el Municipio de Quito por la existencia de dos sentencias contradictorias en el caso de la remoción de Jorge Yunda, podría ser dirimido por la Corte Constitucional.

Al menos esa es la aspiración de Santiago Guarderas, quien ocupó la Alcaldía tras la revocatoria de las medidas cautelares concedidas por el suspendido juez Carlos Soto a Yunda y de varios concejales que apoyaron la remoción del alcalde reincorporado.

Ayer los conflictos en el Municipio siguieron. Eso se evidenció en la sesión convocada por Yunda a la que asistió Santiago Guarderas, pero solo para evidenciar su malestar. La división también se vio reflejada en los actos por la recordación del 2 de agosto, día de los Próceres de la Independencia, que estuvieron caracterizados por la colocación de ofrendas por separado: de Yunda y de un grupo de concejales.

"Esta duda que tiene la ciudadanía no es producto de los concejales, hemos cumplido nuestra labor, actuado en derecho y el proceso de remoción (de Yunda) fue correctamente llevado". Fernando Morales, concejal de Quito

“Para el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el alcalde es el doctor Guarderas. Para la Corte Provincial, el alcalde es el doctor Yunda. Por lo tanto, hay una zozobra que Quito no merece vivir”, puntualizó el concejal Fernando Morales.

El edil hizo énfasis en que la ‘confusión’ no ha sido generada por los concejales, sino por la Corte de Justicia de Pichincha que, a criterio de él, interviene en la decisión electoral del Concejo Metropolitano de remover a Jorge Yunda.

Por su parte, la vicealcaldesa Brith Vaca, designada en la administración de Guarderas, cree que ya se está generando calma en la ciudadanía y espera que las dudas pronto acaben.

"Yo quiero que esta situación ya pase. Debemos poner acciones y actitudes que cumplan con la ley para ponernos a trabajar". Brith Vaca, vicealcaldesa de Quito.

Mientras tanto, en el Centro Histórico, grandes vallas grises con el logo de la Policía restringían el paso de los transeúntes que buscaban desde la mañana hacer trámites en la sede municipal, hacer compras o simplemente pasar para seguir con sus actividades. Cuando los uniformados eran interpelados por la razón del cierre, decían que “hay protestas adentro”, refiriéndose a la zona cercana a la Municipalidad, sin precisar la razón.

Para el comerciante autónomo Esteban Pérez, el bloqueo es una molestia. Y pese a que reconoce que compañeros suyos pueden tener distintas opiniones, él prefiere mantenerse al margen. “Yo no vivo del Gobierno Municipal, no he recibido ningún apoyo, yo vivo de lo mío”, manifestó.