Revisa cómo se aplicará el Pico y Placa en Quito este miércoles 1 de octubre

La medida rige en dos horarios y se aplica para autos particulares y motos dentro del casco urbano

En diferentes puntos de la ciudad, con Pico y placa o fuera de él, la congestión vehicular colapsa las calles.

El miércoles 1 de octubre, Quito aplicará la medida de Pico y Placa para automóviles y motocicletas, respetando los horarios habituales de restricción vial: de 06:00 a 09:30 por la mañana y de 16:00 a 20:00 por la tarde.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que, en esta jornada, no podrán circular los vehículos o motos con placas terminadas en 5 y 6.

Estas restricciones incluyen también a las motocicletas, tomando en cuenta el último dígito antes de la letra en su placa. No obstante, algunos vehículos cuentan con exenciones, como los eléctricos, oficiales, pertenecientes a personas con discapacidad o adultos mayores.

La aplicación del Pico y Placa forma parte del plan de gestión del tránsito durante la semana, diseñado para reducir la congestión en los momentos de mayor flujo vehicular. Los controles estarán activos con agentes de tránsito vigilando que se cumpla la norma.

El incumplimiento de la norma conlleva sanciones. Por la primera infracción hay una multa de $ 70.50, equivalente al 15 % del Salario Básico Unificado 2025, mientras que por la segunda infracción se cobra un valor de $ 141, o el 30 % del SBU, y por tres o más infracciones un monto de $ 235, el 50 % del SBU.

Conozca las obras viales en marcha

La rehabilitación de la Avenida Oswaldo Guayasamín, en el tramo de Pifo, se trasladó a la calzada en sentido occidente – oriente. Los trabajos se desarrollarán durante 45 días en dos momentos de cierre vial. Las fases y horarios de trabajo se ajustarán según las condiciones del clima para garantizar la seguridad y el avance óptimo de la obra.

También se realizan obras en el carril central de la avenida Galo Plaza Lasso, hasta la calle Isaac Albéniz.

