Razones por las que se dio de baja el proceso de contrato de mantenimiento del metro

El Metro de Quito todavía deberá esperar por el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo. El proceso se inició en agosto de 2024, después de ocho meses que entrara en operación el sistema ferroviario, y en enero de este año se lo declaró desierto.

La suspensión del proceso se la conoció este 4 de febrero de 2025, tras la sesión del Concejo Metropolitano que fue suspendida por el alcalde Pabel Muñoz por falta de quórum. Ocho ediles se reunieron y en un escrito pidieron a Muñoz que convoque a una sesión extraordinaria para el jueves 6 de febrero.

Solicitaron la comparecencia del gerente del Metro, Juan Carlos Parra, para que explique lo sucedido con el proceso de contratación del mantenimiento correctivo y preventivo que se dio de baja.

“Esperemos que este pedido sí se nos escuche, ya que a otros se hace caso omiso. Creíamos que el tema estaba resuelto, pero no. Es muy grave”, dijo la edil Analía Ledesma.

El documento señala que mediante una resolución del 31 de enero pasado, la empresa Metro de Quito resolvió “declarar desierto y disponer el archivo del procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y de telecomunicaciones de la primera línea”.

Según el acta emitida por la Comisión Técnica, “la segunda oferta económica no representa el mejor costo, no se ajusta al presupuesto referencial y no conviene a los intereses institucionales de esta empresa”, se lee en el pedido.

En la solicitud planteada el 6 de febrero, los ediles pidieron la comparecencia de Parra, para que aclare lo sucedido con el proceso que llevaba a cabo la empresa municipal, así como las acciones que se tomarán para garantizar el mantenimiento y calidad del servicio.

El proceso empezó en agosto

El concejal Bernardo Abad recordó que el trámite se inició hace más de cinco meses. Sin embargo, el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo se declaró desierto. El proceso, agrega, era indispensable, tomando en cuenta que el contrato con Acciona finalizó el 31 de diciembre.

“El monto que se proponía para licitación era de $ 55 millones. Acciona propone continuar con el mantenimiento correctivo y preventivo por $ 130 millones y otra empresa (Consorcio ASCH) por $ 36 millones. Ganan la licitación y es adjudicada pero no hay garantías, por lo cual no se puede firmar el contrato”, detalló.

A Darío Paladines, veedor del Metro, también le llama la atención que se haya adjudicado el contrato y luego no se firme por falta de garantías. “¿Cómo se adjudica a una empresa que no te da garantías? Es un acto irresponsable con los ciudadanos”, afirma Paladines.

En enero, los usuarios reportaron errores en los saldos de la cuenta que usan para recargar y viajar en los trenes. Foto: Archivo/ EXPRESO

Agrega que como veedores, al igual que otros procesos, no fueron tomados en cuenta y desconocían del tema. Si el jueves se da la sesión extraordinaria, espera asistir para exponer todas las inquietudes en torno a la operación del sistema.

Disminución de la velocidad de los trenes

Para el concejal Andrés Campaña, un problema por la falta de mantenimiento ya se evidencia, por ejemplo, en las múltiples quejas de los usuarios que han reportado una disminución de la velocidad en los trenes.

La reducción que más se siente es en el tramo entre las estaciones El Recreo y La Magdalena, en sentido sur-norte, al menos desde mediados de enero, con una espera en el tren por dos minutos, cuando ese tiempo es el que normalmente demora el trayecto de una parada a otra.

La empresa Metro de Quito aseguró que “es totalmente normal que en determinados momentos o tramos se realicen ajustes a la velocidad de los trenes” y no representa ningún riesgo para los usuarios, los trenes o la infraestructura.

De esos reportes han pasado más de tres semanas y hasta este 4 de febrero la situación, en el mismo tramo, era la misma.

En una entrevista con un medio digital, Muñoz aseguró que se solventó el problema. “Dentro del trajín del uso de un tren, las ruedas, que son componentes de acero, por decir, tienen una especie de achatamiento y hay que hacer una rectificación, también hay que verificar que no haya la mínima fisura en la riel. Eso se detectó y se está corrigiendo”, indicó.

Campaña sostiene que frente a las múltiples advertencias de los usuarios y la reciente deserción del contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, es necesaria la comparecencia del gerente del Metro para que explique lo que ocurre en el sistema. “Si no se da paso al pedido, como otros tantos que hemos realizado, seguirá reinando la opacidad en el Municipio y no sabemos cómo está funcionando el Metro”, recalca.

Adjudicación fallida

Luego de que se ventilara lo sucedido con el proceso, Metro de Quito informó que los mantenimientos se cumplen de forma regular y segura. “Trenes, energía, señalización ferroviaria, estaciones y andenes cuentan con mantenimiento preventivos y correctivos a través de contratos vigentes con empresas nacionales y especializadas”.

Sobre el proceso dado de baja, la empresa Metro de Quito, señaló que la empresa ganadora no cumplió con los requisitos para la firma del contrato, declarándosela como adjudicataria fallida. La segunda oferta, en cambio, no se consideró porque superó, en más de doble, el presupuesto referencial, lo que no es “conveniente para los intereses de la ciudad”.

Sin dar una fecha, la entidad aseguró que se empezará un nuevo proceso contractual de manera inmediata, “cumpliendo la normativa del sistema de contratación pública”.

