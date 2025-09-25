Quito impulsa gestión responsable de residuos con 200 nuevas composteras comunitarias

El municipio entregará 200 composteras gratuitas en conjuntos residenciales e instituciones para el tratamiento de residuos

Las composteras comunitarias son recipientes que se entregan a las personas en edificios o instituciones para aprovechar los desechos orgánicos.

Los residuos orgánicos que se generan en hogares e instituciones podrán ser aprovechados para crear abono natural. Para lograrlo, el municipio entregará 200 composteras comunitarias gratuitas en Quito para que las personas den tratamiento a los desechos y evitar que terminen en el botadero de El Inga.

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) informó este 25 de septiembre de 2025 que distribuirá las composteras en conjuntos habitacionales, urbanizaciones, edificios residenciales, instituciones públicas y privadas, así como en planteles educativos.

¿Qué son las composteras comunitarias en Quito?

Las composteras comunitarias son contenedores pequeños en donde se depositan y mezclan los desechos de cocina con material seco.

La Emgirs explicó que los residuos se transforma en compost mediante la acción de microorganismos y la presencia del oxígeno, los cuales permiten que los materiales se descompongan y se transformen en abono para nutrir los terrenos de jardines y huertos.

Hay más de 700 solicitudes de composteras

Los lugares que recibirán los recipientes son los establecimientos que solicitaron ser parte del proyecto 'Composteras Comunitarias Sembramos ciudad, compostamos futuro'. Las 200 se sumarán a otras 210 que ya fueron entregadas.

La Emgirs tiene previsto continuar con la entrega de los envases, pues existen más de 700 solicitudes para acceder a los recipientes.

Con la entrega de las composteras, la entidad municipal busca que esos residuos aprovechables no terminen el el relleno sanitario de El Inga y que se les brinde un tratamiento que aporte al ecosistema.

La Emgirs sugirió a los vecinos de Quito que revisen las redes sociales de la entidad para conocer más sobre el proyecto de las composteras y las fechas en las que se habilitarán nuevas fases del programa.

