Quito empieza la semana con dos accidentes de tránsito que dejan heridos

El Cuerpo de Bomberos de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito atendieron ambos siniestros

Uno de los siniestros ocurrió en la av. 6 de Diciembre y Veintimilla, norte de Quito.

La mañana de este 17 de noviembre de 2025 se registraron dos siniestros de tránsito en el norte de Quito, lo que generó cierres viales y complicaciones en la movilidad.

El ECU 911 informó que coordinó la atención con personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito para ambos siniestros.

El primero ocurrió a las 07:59, en la av. 6 de Diciembre y José Bosmediano, donde se reportó al 911 un choque que involucró a un automotor y dejó únicamente daños materiales.

Minutos después, a las 08:25, la Línea Única para Emergencias recibió la alerta de otro siniestro en la av. 6 de Diciembre y Veintimilla, donde dos vehículos colisionaron.

En este segundo siniestro, una persona resultó herida y la vía fue inhabilitada temporalmente mientras se realizaban las labores de atención y limpieza.

La AMT detalló que el cierre se produjo en la la av. Veintimilla y Tamayo, en sentido oriente–occidente.

El ECU 911 indicó que, mediante sus cámaras de videovigilancia, mantiene el monitoreo constante de la zona e hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar las señales de tránsito.

Cierres viales por seguridad en el CNE

De manera paralela, la AMT informó que persisten los cierres viales en los alrededores del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de la capital. Esto debido al despliegue de seguridad por el proceso electoral.

Las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas como la av. Simón Bolívar, González Suárez, Shyris y av. Amazonas, a fin de evitar congestionamientos y retrasos.

La entidad recordó a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y mantenerse informada sobre las novedades viales durante el día.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito

📍 Sector: norte

🛣️ Dirección: av. 6 de Diciembre y Veintimilla

🚧 Cierre: av. Veintimilla y Tamayo

🔀 Sentido: oriente - occidente pic.twitter.com/QXJyTQ8Gz1 — AMTQuito (@AMT_Quito) November 17, 2025

