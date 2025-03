Vecinos de Puembo cerraron la popular ruta El Chaquiñán. Te contamos por qué

A las 07:00 del sábado, Cristopher Parra llegó a la ruta ecológica El Chaquiñán para hacer deporte. Recorrer en bicicleta esta vía ancestral, que conecta Cumbayá con la parroquia Puembo, es una parte habitual de su rutina de fin de semana. Sin embargo, una hora después, se encontró con la vía de salida en Puembo cerrada por cintas de peligro, motocicletas entrecruzadas y una treintena de enardecidos vecinos.

Los moradores de Santa Ana y Barrio Lindo decidieron cerrar el paso de manera indefinida hasta obtener una respuesta del Cabildo capitalino.

La disputa, según explica Raquel Chuquimarca, presidenta de la comuna, comenzó hace varios meses, cuando la agrupación se acercó a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) para solicitar la intervención de los tramos de la ruta que atraviesan zonas pobladas.

“Estamos cansados de vivir sin soluciones. Necesitamos una vía adoquinada que nos permita transitar, entrar y salir de nuestras casas”, asegura Chuquimarca. Agrega que el estado de la ruta presenta múltiples afectaciones, y que durante la temporada de lluvias, como la actual, se llena de lodo, lo que dificulta el paso.

“Siempre hay problemas. En invierno, ciertos tramos se convierten en un lodazal o se inundan, y en verano se genera muchísimo polvo”, dice.

Las gestiones para lograr la intervención comenzaron hace más de un año, explica Gabriel Tinajero, presidente del GAD parroquial de Puembo. “Participamos en mesas de trabajo para intentar encontrar una solución. Nos reunimos con funcionarios de la Epmmop, hicimos visitas al territorio para que vean la problemática, y cumplimos con lo que nos solicitaron, presentando un perfil de proyecto con sustento técnico para el adoquinado. Sin embargo, nos indicaron que la intervención no es viable”, señala.

Este indica que la intervención que solicitan es de apenas 500 metros y que no afectaría a la ruta. “Hemos invertido en estudios técnicos para desarrollar un adoquinado ecológico que no perjudique a El Chaquiñán y beneficie a los vecinos, pero aún así nos dicen que no es factible”, añade.

Ante esta situación, los vecinos decidieron cerrar la ruta como última opción. “Por El Chaquiñán transitan cientos de personas, especialmente los fines de semana, y en verano el polvo nunca se asienta, afectándonos a todos. Si no nos van a dar soluciones, mantendremos el cierre de manera indefinida hasta que el municipio vea cómo estamos viviendo en estas condiciones”, afirma Chuquimarca.

La seguridad, otro problema pendiente

El Chaquiñán es, sin duda, uno de los destinos más populares de la capital. Según datos de la Epmmop, por la ruta, construida sobre una antigua vía férrea de más de 100 años de antigüedad, transitan mensualmente un promedio de 30,000 personas entre visitantes y deportistas. En 2022, el blog extranjero Long Haul Trekkers, especializado en ciclismo y aventura, nombró al Chaquiñán como la “Mejor ruta ciclística de América del Sur”.

Sin embargo, la vía no ha estado exenta de polémica. Además de sus complicaciones viales, una crítica frecuente es la inseguridad que afecta a sus veinte kilómetros de extensión. A fines del año pasado, se reportaron varios robos a deportistas y vecinos en la ruta. Los moradores de distintos tramos comentan que no hay suficientes guardias de seguridad ni presencia policial a lo largo del día.

En el tramo de Cumbayá, además, los vecinos afirman que los intentos de fortalecer la seguridad colocando garitas y cadenas han sido rechazados por las autoridades.

“El GAD no nos hace caso ni la Policía”, afirma Jesús Guachamín, presidente del barrio.

EXPRESO consultó a la Epmmop sobre la situación de El Chaquiñán y las acciones relacionadas con el cierre vial en Puembo. La entidad indicó que esta semana se reunirán con los moradores y el GAD parroquial para buscar un acuerdo.

