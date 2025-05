Tráfico, polvo y pérdidas: así viven los residentes de Tumbaco por obras inconclusas

Polvo en suspensión, vías parcialmente cerradas y locales comerciales sin clientes son parte del nuevo panorama cotidiano en el sector de El Arenal, en Tumbaco. Allí, los trabajos de rehabilitación vial en la avenida Interoceánica, una de las principales arterias que conectan a Quito con los valles orientales, han generado malestar y preocupación entre los residentes y comerciantes, que denuncian afectaciones directas a su calidad de vida y a su economía.

Le invitamos a que lea: Reunión entre Muñoz e Iza desata rumores en Quito: esto fue lo que realmente ocurrió

Aunque la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) sostiene que los trabajos mejorarán la conectividad y la seguridad vial a largo plazo, los habitantes del sector aseguran que, hasta ahora, los beneficios prometidos se ven opacados por una ejecución deficiente, sin horarios claros ni información oportuna.

“Esta vía ya fue intervenida hace pocos meses, no era necesaria una nueva obra”, reclama Geovanny Mora, quien desde hace 16 años atiende una panadería en la zona. En su opinión, los trabajos no solo son innecesarios, sino mal planificados. “Nos dijeron que trabajarían en las noches para evitar el caos, pero lo hacen en pleno día y en hora pico. Se arma una congestión tremenda, se levanta polvo por todos lados y los clientes ya no llegan”, lamenta.

Revocatoria Pabel Muñoz: Anuncian marcha a favor del alcalde de Quito Leer más

El testimonio de Mora no es aislado. La mayoría de los comerciantes de la zona enfrentan una caída significativa en sus ingresos. Rosa Heredia, propietaria de un local de productos para mascotas, señala que cada mañana debe rociar agua en la entrada de su negocio para controlar el polvo, que cubre todo a su alrededor. “Es la única forma de mantener algo limpio, pero igual nos afecta. Las ventas han bajado mucho. La gente prefiere no venir”, cuenta.

Los reclamos se extienden más allá de la Interoceánica. Los vecinos aseguran que otras calles del sector, en evidente mal estado, han sido ignoradas por las autoridades. “Las calles Gaspar de Carvajal y Norberto Salazar están llenas de huecos. Esas sí necesitan intervención urgente”, insiste Heredia.

Daños. Una de las vías que requieren atención es la calle Rumiñahui en el sector Santa Ana. Enormes huecos atraviesan la calzada. René Fraga

Un recorrido realizado por EXPRESO en la calle Rumiñahui, en el barrio Santa Ana, permitió constatar la presencia de baches que, según moradores, llevan más de cinco años sin ser reparados. “Ya hemos hecho pedidos, pero no nos escuchan”, afirma Blanca Llulluma, residente del sector.

Falta de señalización y control de tránsito pone en riesgo a conductores

A esto se suma la preocupación por la falta de señalización y de agentes de tránsito en los tramos intervenidos. En apenas 10 minutos de observación, este Diario fue testigo de al menos cuatro incidentes viales que estuvieron a punto de convertirse en accidentes. Los vecinos aseguran que la ausencia de control multiplica los riesgos, especialmente en horarios de alta circulación.

La Epmmop indicó que los trabajos forman parte de un proyecto de rehabilitación de 11 kilómetros, que atraviesan Cumbayá, Tumbaco, Puembo y Pifo, y que son utilizados por más de 57.000 vehículos a diario.

Quito: Hallan autos robados y drogas en Nayón y Tumbaco Leer más

¿Qué responde el Municipio de Quito sobre las obras en la Interoceánica?



Según la entidad, el plazo de ejecución total es de 180 días, y los tramos 3 y 4 serán abordados de acuerdo con las condiciones climáticas y el calendario escolar, con el objetivo de minimizar los efectos sobre la movilidad.

Ante los distintos cuestionamientos de la ciudadanía sobre la intervención en la av. Interoceánica, José Negrete, director de Fiscalización de Epmmop, le explicó a este Diario que antes de ejecutar cualquier tipo de obra se efectúan dos evaluaciones: una estructural y otra funcional, esta última de acuerdo con el tipo de transporte que circula por la vía.

En el caso específico de la Interoceánica, Negrete señaló que los recapeos aplicados anteriormente no han dado los resultados esperados. Por esta razón, actualmente se ejecuta un mantenimiento integral, que implica retirar la estructura vial existente, colocar una nueva base y, finalmente, aplicar una nueva capa de asfalto. “Se han hecho intervenciones emergentes de recapeo, pero la carpeta asfáltica se ha vuelto a deformar”.

Según el funcionario, el 60 % de la Interoceánica presenta daños. Sin embargo, la intervención vial no será uniforme, ya que se trabajará solo en los tramos que lo requieran.

Una de las inquietudes constantes de los vecinos es qué ocurre con el mantenimiento de otras vías. Frente a esta preocupación, Negrete aseguró que existe una planificación general para Quito y que las obras se ejecutan progresivamente conforme a ese plan.

En el sector del Arenal, en el tramo de intervención los locales se encuentran cerrados debido a que el acceso de vehículo es limitado. René Fraga

Sin asfalto: la emergencia en Esmeraldas frena proyectos viales en Quito

En ese sentido, argumentó que debido a la emergencia registrada en la Refinería de Esmeraldas, los trabajos de mantenimiento que se realizaban en la Ruta Viva tuvieron que ser reprogramados. La razón es que no cuentan con suministro de asfalto.

Aún no hay una fecha definida para retomar estas obras, ya que dependen del restablecimiento de operaciones en la planta. Mientras tanto, se ejecutarán labores complementarias, como limpieza de cunetas y drenaje en la zona.

La intervención que actualmente se efectúa en Tumbaco tiene una inversión estimada de siete millones de dólares. Sin embargo, hay cinco proyectos de mantenimiento vial en espera de asfalto, lo que podría afectar los trabajos previstos en dos zonas del valle.

Entre las obras pendientes se encuentra el mantenimiento de la avenida Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre la Panamericana Norte y el intercambiador con la autopista General Rumiñahui (valle de los Chillos), así como la rehabilitación vial de la avenida Oswaldo Guayasamín, que contempla cuatro puntos diferentes de intervención.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.