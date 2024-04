Piedra que obstaculiza un carril de la vía al Cayambe será retirada en mayo

Una vez más, las redes sociales sirvieron de plataforma para que los usuarios mostraran sus cuestionamientos. Esta vez hacia la recién inaugurada vía al volcán Cayambe.

En su cuenta de X, Fernando Benalcázar, exviceministro del Ministerio de Minas (2018-2020), felicitó a la prefecta Paola Pabón y al alcalde de Cayambe, Guillermo Churuchumbi, por la obra que incentiva el turismo, sin embargo pidió tomar acciones correctivas por una gran piedra que se dejó y ocupa parte de uno de los carriles de la vía. "¿Por qué no barrenaron esa roca o emplearon picapedreros para cortarla?, escribió.

En su publicación, Benalcázar mencionó que una vía debe presentar las condiciones seguras para ser transitada. "Es antitécnico y va contra toda norma de seguridad la presencia de esa protuberancia que ocupa casi la mitad del carril. Es un punto a la espera de una fatalidad", agregó en la red social.

Paúl Ehmig, otro usuario, también escribió: "¿Ya vieron el tremendo obstáculo que dejan ahí para que alguien se mate? ¿Quién será el fiscalizador que deja pasar estas maravillas?".

La fotografía publicada por los internautas muestra el rocoso obstáculo pintado de amarillo en uno de los carriles. Ante los cuestionamientos, Richard Tapia, gerente General de Hidroequinoccio EP, explicó a El Telégrafo que no se la retiró por completo debido a "factores de biodiversidad en la zona de amortiguamiento".

Señaló que durante el año y medio que duraron los trabajos fueron retiradas varias piedras con métodos mecánicos, es decir, con compresores y con martillos neumáticos.

Agregó que gran parte de esa roca fue retirada, pero la comunidad de la zona advirtió que estos procedimientos estaban causando daño a la fauna del lugar.

Según dijo el funcionario al medio, se constató que venados se espantaban por los sonidos y decidieron detener la destrucción de la piedra.

Tapia aseguró que se postergó la destrucción para mayo, mes que se estima que los animales ya no se reúnan en esa zona. Para este trabajo se contactó con personas de Pintag, quienes lo harán de forma manual utilizando cuñas.

En caso de que esto no funcione, dijo, se volvería a los métodos mecánicos, pero “sin riesgo para la fauna”. La intervención no tomaría más de unos días y si las cuñas no penetran, "entonces ahí sí tendríamos que nuevamente volver a llevar el compresor”, afirmó Tapia.

La vía al volcán Cayambe fue inaugurada el pasado 8 febrero pasado por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y tuvo una inversión de 2,3 millones de dólares.

Entre los trabajos que se realizaron está el adoquinado de más de siete kilómetros de la vía. Según dijo Pabón, la obra ha sido una demanda de toda la población de Cayambe por más de 44 años.

Explicó que antes solo vehículos 4x4 podían avanzar hasta el primer refugio y en la actualidad ya lo pueden hacer autos pequeños y livianos.

La obra también dinamiza el turismo, aseguró la funcionaria.

