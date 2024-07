Paro en Ecuador: así se blinda Quito para las protestas de este 4 de julio

El Gobierno del presidente Daniel Noboa ha ordenado un despliegue militar y policial en varios sectores de la ciudad de Quito, este jueves 4 de julio de 2024, como una medida de respuesta frente a las movilizaciones anunciadas para este día por organizaciones sociales y sindicales que rechazan la eliminación del subsidio a los combustibles.

Uno de los principales lugares que se encuentra resguardado por los agentes del orden público es el Palacio de Carondelet, residencia del Presidente de la República. En los alrededores de la Plaza de la Independencia se han colocado vallas. Sin embargo, es importante recordar que el primer mandatario se encuentra fuera del país, en Perú.

Policías en los alrededores del Palacio de Carondelet. GUSTAVO GUAMÁN.

En los exteriores de la Asamblea Nacional se observa la colocación de vallas de seguridad como medida preventiva para las protestas de este jueves que, según diversas organizaciones y colectivos, iniciarán en horas de la tarde.

Vallas de seguridad en los exteriores de la Asamblea Nacional. GUSTAVO GUAMÁN.

El parque El Arbolito, uno de los lugares íconos de la concentración popular, ubicado entre las avenidas 6 de Diciembre y Tarqui, en el centro de Quito, en donde se han realizado masivas concentraciones a lo largo de la historia, también se encuentra resguardado con agentes policiales.

Presencia de policías en el parque El Arbolito, en Quito, previo al inicio de las manifestaciones de este 4 de julio. GUSTAVO GUAMÁN.

En el Centro Histórico de Quito, a pesar de la colocación de vallas y la presencia de militares y policías, no se ha restringido el paso a los ciudadanos. El teniente coronel Francisco Hernández, Comandante del Distrito Manuela Sáenz, señaló que hasta el momento no se han cerrado vías y que no esperan que lleguen manifestantes de otras ciudades a la capital.

Se han colocado vallas de seguridad en el Centro Histórico de Quito, sin embargo, a los transeúntes no se les ha restringido el paso. GUSTAVO GUAMÁN.

Según han anunciado las diversas organizaciones sociales y sindicales que participarán en las movilizaciones de este 4 de julio, lideradas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), las concentraciones se realizarán en horas de la tarde en Quito y en el resto del país.

Vehículo blindado de las Fuerzas Armadas en los alrededores del Centro Histórico de Quito, este 4 de julio. GUSTAVO GUAMÁN.

El FUT y la Central de Trabajadores (Cedocut) convocaron a sus dirigentes y la ciudadanía a que se concentren en el edificio matriz del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la avenida 10 de Agosto y Bogotá, centro norte de la capital, desde las 16:00.

La Central Sindical de trabajadores públicos, privados, autónomos e informales (Ceosl) invitó a las personas a la concentración también en la Caja del Seguro, frente al parque El Ejido, a partir de las 16:30.

