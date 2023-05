El flamante alcalde, Pabel Muñoz dio rueda de prensa la mañana de este 10 de mayo para contar cómo recibe la ciudad. "La gente no tiene expectativa de que las cosas mejoren. Esto es importante porque el ánimo de la sociedad está del lado negativo", dijo en primer lugar.

Enfatizó que la ciudad ahora mismo tiene los peores indicadores de seguridad, además de las desalentadoras cifras económicos, así como los indicadores de pobreza y extrema pobreza. "Quito tiene la tasa más alta de desempleo, al menos el doble de la tasa de desempleo a nivel nacional".

La crisis política también es un factor importante para la capital y que resulta un reto para la administración que tomará posesión el próximo 14 de mayo.

¿CÓMO RECIBE A LA CIUDAD?

La transición se llevó a cabo desde hace varias semanas. "Hemos desarrollado 41 reuniones con las entidades de las 68 que tienen la ciudad", explicó.

En este sentido aseveró que no tiene la información completa del Municipio saliente lo que para él no termina de ser confiable. Por ejemplo: de los 962 millones de dólares que debería tener la administración central, solo se han dejado, según Muñoz, 375 millones de presupuesto; y de eso aún no se sabe cuánto está comprometido en contratos y obligaciones ya adquiridas.

Por otro lado, Santiago Guarderas, alcalde saliente había ofrecido un presupuesto de 600 millones de dólares para inversiones, pero según Muñoz solo se contaría con 200 millones.

"Estos días he visto el gran apuro de un conjunto de contratos de última hora. Si no están planificados seremos severos en la fiscalización", dijo.

Algunos procesos contractuales se ha acelerado en las últimas semanas, cuyos montos no están claros, pues no hay detalles de esos contratos.

LAS NUEVAS AUTORIDADES

Durante el acto, Muñoz presentó a quienes lo acompañarán en su gestión los próximos cuatro años, algunos ya tuvieron cargos públicos en el gobierno de Rafael Correa.