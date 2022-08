El mutismo y la indiferencia rondan en el Consejo Municipal de Quito

Dos días después de que este Diario publicara el reportaje sobre el faltante de 120.445,77 dólares que tiene la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros (EPMTP), en la recaudación de los pasajes de los sistemas Trolebús y Ecovía, 10 concejales (de los 21 que tiene el Municipio de Quito) se pronunciaron. Cuatro ya tenían conocimiento de este hecho y los seis restantes acababan de enterarse por la presencia del equipo de EXPRESO.

Este medio se contactó con los 12 restantes, a través de sus asesores, mensajes de texto, correos electrónicos y presencialmente, en sus despachos, pero no hubo pronunciamiento.

Mónica Sandoval, miembro de la Comisión de Movilidad del Cabildo, conocía de este proceso que llevaba adelante la Contraloría General del Estado, pero tiene dudas sobre el informe emitido, principalmente por el monto que se determinó como faltante.

“El rubro no se compara con la realidad. La evasión y el fraude que se cometen en la recaudación es del 30 % de un día. El carrusel consiste en entregar el mismo boleto a otra persona. También evaden pagar el pasaje. Lo único cierto es que esto se va a acabar cuando se cambie al sistema de recaudación electrónico. El fraude ya no habrá, pero la evasión del pago probablemente persista”.

Asimismo, hizo referencia a las declaraciones del gerente de la Empresa de Pasajeros, Danilo Rodríguez, quien señaló que en aquel entonces (2016-2022) no fungía en el cargo actual y desconocía de estas eventualidades.

“Lamento las declaraciones del señor. Estos son fondos públicos y nadie está exento de responsabilidades y ya verá, conforme avancen las investigaciones, a quién se le pone esa glosa, pero no puede quedar impune. Hay que cobrar esos montos”, enfatizó la concejala.

Pero Paulina Izurieta concuerda con Sandoval en el porcentaje del posible faltante real que tiene la entidad indagada (30 % del recaudo).

Además, revela que en tres ocasiones ha intentado abordar esta problemática en las reuniones del Concejo, pero ha sido imposible por la ausencia de quorum. La última vez fue hace una semana, cuando algunos miembros, que prefirió no revelar sus identidades, abandonaron la sala.

“Hay otros intereses detrás, por eso no les interesa abordar estos temas que sí nos preocupan, porque ahora ya no tenemos claridad para determinar la pérdida actual. Hay total inobservancia de control interna. No hay informes de fiscalización de los alimentadores, de las cajas que manejan ahí. Se les ha pedido, pero no existen. Con respecto al gerente, me sorprende que diga que no sabe de este hecho cuando en ese tiempo él trabajaba como técnico de mantenimiento de la recaudación. El que desconozca no lo exime de responsabilidades. Hemos intentado acceder a él, pero siempre evade”.

Omar Cevallos, concejal y presidente de la Comisión de Movilidad, dijo que “no conocía del informe de Contraloría porque no tienen acceso a temas administrativos”.

Según Cevallos, lo que sí tenían era una sospecha de que habría irregularidades en las cuentas de la recaudación de pasajes, pero pese a eso no se tomaron los correctivos necesarios. Finalmente, mencionó que pedirán informes a la entidad controladora para tener más detalles al respecto y a partir de eso tomar correctivos.

El concejal René Bedón se sumó al desconocimiento de este hecho y coincidió en que debido a la publicación de este medio conoció del particular.

“No sabíamos que pasaba esto, pero debemos tomar medidas y hacer caso a las recomendaciones de la Contraloría. Enviaré un oficio al alcalde para solicitar una reunión del Concejo urgente para abordar este problema, para que rinda un informe el gerente”, añadió.

EXPRESO también le consultó al alcalde, Santiago Guarderas, sobre este tema que siembra dudas en los capitalinos, quien a través de un boletín indicó que la gerencia de la empresa de pasajeros ha dispuesto el cumplimiento de las recomendaciones de la Contraloría. También se indica en el documento que “la administración actual ha realizado el cuadre de caja mensual con conciliaciones valor 0”.