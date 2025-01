Municipio pinta asientos en la av. Amazonas y usuarios piden plan para La Mariscal

La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ha comenzado a pintar murales en el sendero de la Avenida Amazonas, en el sector de la Mariscal, al norte de Quito. Estos murales buscan reflejar el arte, la cultura y las tradiciones de la zona, contribuyendo a la renovación visual de uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad. A pesar de los esfuerzos, la iniciativa ha generado diversas opiniones entre los habitantes y usuarios del área.

Una obra que no convence

Los ciudadanos, aunque reconocen la buena intención detrás de la acción, señalan que esta labor no es suficiente para mejorar la imagen del sector. La Mariscal, que ha sido muy cuestionada por la inseguridad y el abandono de sus espacios, necesita un cambio integral y no solo intervenciones superficiales. En este contexto, Gonzalo, un residente del sector, expresó que “Toda La Mariscal no tiene sentido mientras no haya un plan turístico viable que recupere y ofrezca un proyecto turístico. Lo demás es solo 'manita de gato'”.

🎨#SenderoSeguro | En la #AvAmazonas pintamos hermosos murales relacionados al arte, cultura, tradiciones y espacios de este emblemático sector.



🙏Cuidemos los espacios públicos🙏#QuitoRenace#QuitoQuedaPapelito pic.twitter.com/NRfN1USrhf — Obras Quito (@ObrasQuito) January 26, 2025

Por otro lado, algunos usuarios en redes sociales también han manifestado su preocupación. Diana, usuaria en X comentó que sería ideal llevar a cabo una rehabilitación integral de toda la zona, ya que considera que no basta únicamente con pintar las paredes para cambiar la situación del lugar. Para ella, la falta de un enfoque más amplio que involucre la seguridad y la infraestructura es uno de los grandes desafíos que enfrenta el sector.

