Municipio gasta 491.900 dólares en exposición de 4 días

Una “exposición multidisciplinar”, denominada Ruralidad Inmersiva, se desarrolló del 5 al 8 de septiembre, en tres lugares del Centro Histórico de Quito. El Municipio decidió invertirle un total de 491.900 dólares. Eso se observa en la página web del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). El dato fue confirmado por la Secretaría de Cultura.

El proceso fue publicado en ese portal el 21 de agosto y se adjudicó a Giovanny Gonzalo Puchaicela Narváez. EXPRESO lo buscó, pero no fue posible hablar con él. Su nombre es conocido en el Municipio.

En la alcaldía de Jorge Yunda se cuestionó su nombramiento como secretario de Planificación, por la falta de experiencia para el cargo. Y porque meses atrás había sido adjudicatario de contratos, por 70.000 y 117.259 dólares, entre otros. El exburgomaestre dijo no saber nada de él, desde hace “cinco años”.

Los inconvenientes que presentó la exposición Ruralidad Inmersiva

Pero, ¿qué tan urgente y prioritario para la ciudad era el desarrollo de esa “exposición” de tres días por casi medio millón de dólares? La Secretaría de Cultura sostuvo que responde a una de las estrategias definidas en la Resolución_ADMQ_021-2024_0001, de junio, para “institucionalizar la Estrategia de Gestión Integral Quito Rural”.

Además, según Cultura, “se trata de posicionar a la ruralidad como referente productivo, gastronómico, turístico, cultural, ambiental; le corresponde al constituir el 90 % del territorio del Distrito y el 92 % del suelo para protección ambiental”.

Paulina Izurieta, gestora cultural y exconcejala de Quito, asistió a la exposición Ruralidad Inmersiva. Le parece que fue un proceso costoso porque debió incluir una investigación académica sobre las parroquias y hubo mapping.

Afirma que en la administración anterior cuestionó los gastos en fiestas, en las que se pagaban unos 30.000 dólares para proveedores de sonido y a cada grupo de danza, unos 200 dólares y sánduches. Pero en esta ocasión, dice, se trató de una exposición museográfica. “Seguramente se invirtió en curaduría, en investigación y memoria patrimonial, para impactar en el turismo”.

Pediré un examen a la Contraloría, para que examine cómo se utilizaron estos recursos, ya que Quito Honesto solamente examina gastos desde los 900.000 dólares. Michael Aulestia Concejal

Otra es la visión de Dolores Nazate, gestora cultural de Trenzando Zures. Trabaja con artistas de Nanegalito, Lloa, Villaflora, Mena Dos y La Ferroviaria. “Es importante que el Municipio invierta en las manifestaciones culturales. Así se trabajan imaginarios, se crea nuevos públicos.

¿Presupuesto para la ruralidad?

Los procesos con conceptualizaciones ayudan en el desarrollo cultural de los territorios”. Pero, ella lamenta que de ese tipo de contratos no se beneficien los artistas populares de las parroquias. “Hacemos procesos culturales gratuitos y trabajamos en red. En este año no he facturado con el Municipio. El año pasado tuve una contratación, por 2.000 dólares, sin los descuentos. Fue un evento de dos días y tuve que repartirlo a mis compañeros”.

Ana Velasteguí, gestora cultural de Calacalí, participó con 75 personas en Ruralidad Inmersiva y en una cita en Tababela. Esperaba un pago de 4.500 dólares, que cubrirá el alquiler de trajes, movilización y alimentos. El evento en el Centro le pareció “muy bonito”. Sin embargo, cuando supo que el Municipio invirtió casi medio millón de dólares en eso dijo: “es bastantísimo”.

“Hay que cambiar las prioridades. El Municipio de Quito reclama cerca de 91 millones de dólares al Estado y nos damos el lujo de gastar medio millón en una puesta en escena que no se conduele con la realidad que vive la mayoría de quiteños”, opinó Michael Aulestia, concejal por la ruralidad.

Espero que la inversión de casi medio millón de dólares en la exposición, por cuatro días, haya tenido el impacto buscado. A cada artista nos suelen pagar unos 300 dólares. Dolores Nazate gestora cultural

Aulestia señala que no entiende cómo la Empresa de Agua Potable (Epmaps) se declara en emergencia para adquirir generadores eléctricos, pues hay barrios que se proveen por bombeo, por ejemplo.

Le parece contradictorio que exista un presupuesto para la ruralidad y en ciertas parroquias no se desembolse. “Pediré un examen a la Contraloría, ya que Quito Honesto solo examina gastos desde los 900.000 dólares”, anunció.

Cultura dijo que la propuesta es el resultado de casi un año de trabajo. Y que se coordinó con el Conagopare y gobiernos parroquiales. Sobre las credenciales de Puchaicela, respondió: “tiene la documentación habilitante para ser proveedor”.

