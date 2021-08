Moradores se quejan de una repavimentación lenta

Sol, viento y polvaredas. Los habitantes de dos barrios de Quito se quejan del “lento avance” en las obras de repavimentación y esperan que en el verano se aceleren.

“Trabajan hasta las 12:00 y después las maquinarias se paran. Dijeron que en agosto ya tendríamos las calles listas, pero no se ven los avances”, dice Ana Sánchez, moradora del barrio Cumbres Orientales, en La Argelia, en el sur.

En mayo, la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) comenzó los trabajos en el sector e informó que 590 metros de calle serían pavimentados.

“Dijeron que el proyecto incluía la principal (Camino de los Incas), pero esta ni han tocado”, dice Mario Acurio, un antiguo dirigente barrial.

Hace como dos meses que levantaron el asfalto, pero las obras no han avanzado mucho. Yo todos los días camino por aquí con mis muletas y sí me he salvado de caerme.



Félix Aguiño Reside desde hace 30 años en Pisulí, al norte de la urbe