Metro de Quito sin contrato de mantenimiento: Concejo convoca sesión urgente

Nuevamente, la sesión de este 4 de febrero de 2025 del Concejo Metropolitano se suspendió por falta de quórum. El alcalde Pabel Muñoz lo anunció luego de la intervención en el pleno de Susana Morejón, quien criticó a los ediles que votaron en contra del punto cuatro del orden del día, sobre el cambio de categoría de un bien municipal de dominio público a dominio privado.

"Esto es en venganza, en retaliación porque no aprobamos el orden del día, entonces, ¿nos desquitamos con los vecinos? Ese es el talante de la oposición. Para mi es lamentable", dijo Muñoz.

Una vez suspendida la sesión, los ocho ediles de la 'oposición' se reunieron en otra sala. Ahí anunciaron que solicitaron al alcalde una sesión extraordinaria para este jueves 6 de febrero para que comparezca el gerente del Metro de Quito, Juan Carlos Parra, para que explique lo sucedido con el proceso de contratación de mantenimiento correctivo y preventivo que fue dado de baja.

"Esperemos que este pedido sí se nos escuche, ya que a otros hace caso omiso. Creíamos que el tema estaba estaba resuelto, pero no, es muy grave", mencionó Analía Ledesma.

El documento señala que mediante una resolución del 31 de enero de 2025, Parra resolvió "declarar desierto y disponer el archivo del procedimiento para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y de telecomunicaciones de la primera línea del Metro".

Según el acta emitida por la Comisión Técnica, "la segunda oferta económica no representa el mejor costo, no se ajusta al presupuesto referencial y no conviene a los intereses institucionales de esta empresa", se lee en el pedido.

En la solicitud, los ocho ediles pidieron la comparecencia de Juan Carlos Parra, para que explique lo sucedido con el proceso de contratación, así como las acciones que se tomarán por parte de la empresa para garantizar el mantenimeinto y la calidad del servicio.

Hace seis meses inició el proceso

El concejal Bernardo Abad recordó que el proceso se inició hace seis meses y ahora el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo se declaró desierto. "El Metro no tiene contrato lo cual es muy preocupante", dijo.

Para Abad, el trámite era indipensable, tomando en cuenta que el contrato con Acciona finalizó el 31 de diciembre de 2024.

"El monto que se proponía para licitación era de $ 55 millones. Acciona propone continuar con el mantenimiento correctivo y preventivo por $ 130 millones y otra empresa por $ 36 millones. Ganan la licitación y es adjudicada pero no hay garantías, por lo cual no se puede firmar el contrato, es algo preocupante", recalcó.

