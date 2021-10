En los meses más complicados de la pandemia, la Empresa del Metro de Quito gastó $ 959.466 en publicidad y comunicación.

Se trata de tres contratos (008-2020, 009-2020 y 011-2020) para comprar espacios publicitarios, conceptualizar campañas de comunicación “y promover la Metrocultura”.

Mientras los ciudadanos se encontraban recluidos en sus casas, la prioridad del entonces gerente del Metro, Edison Yánez, era la contratación de producción audiovisual. Un spot de 30 segundos de duración, en definición 4K, costó $ 28.750. Una animación en 3D de 10 segundos, $ 9.279. También se elaboró un video documental de 10 minutos, en 4K, por $ 15.750.

Para Omar Cevallos, vicepresidente de la Comisión de Movilidad, fue una sorpresa que en medio de la pandemia se contrate este tipo de servicios, sobre todo porque la Alcaldía había anunciado públicamente un plan de austeridad. “La sorpresa es que productos que cuestan 25 o 30 dólares terminan valiendo 50 dólares, el doble”, puntualizó Cevallos.

Los tres contratos fueron adjudicados de forma directa, a través de régimen especial. En uno de estos, los precios unitarios son más caros que los del mercado.

Por ejemplo, por cada metro cuadrado de acrílico traslúcido, la empresa Metro de Quito pagó $ 90, aunque el valor comercial es de $ 50. Por rotación de vallas, el Cabildo canceló $ 410, cuando en el mercado se consigue por $ 200. Estas variaciones de precios inflaron el contrato. Se pagó un monto de $ 240.115. Es decir, $ 105.225 más de lo que costaría en el mercado.

Otra anomalía que se halló es que, en dos casos, se firmaron contratos complementarios para ampliar los plazos de entrega. El motivo es la renuncia de Yánez de la Gerencia General, lo que “produce inevitablemente una modificación en la dirección de las líneas discursivas de la Empresa Metro de Quito, por ende, una nueva planificación de los productos comunicacionales a ser elaborados que respondan a la nueva gerencia”, según indica el informe de motivación.

Contratos por publicidad se deben hacer cuando se inicien las operaciones.

Omar Cevallos, concejal metropolitano

Se explicó que los videos debían editarse de nuevo para que “se incluya a la nueva gerente como la nueva vocera oficial de la empresa”. No se registraron cargos adicionales por los cambios en el Portal de Compras Públicas.

EXPRESO se contactó con la dirección de comunicación de la empresa Metro de Quito, pero desde allí señalaron que aún no les han dado los “lineamientos” de comunicación. Por su parte, Edison Yánez, exgerente de esta cartera, prefirió no opinar, ya que su trabajo fue “técnico, no político” y argumentó que la Contraloría ya ha revisado esos contratos.

El detalle

Infraestructura. Según la información oficial, la obra se construye desde 2017. Se había previsto el inicio de su funcionamiento para 2022, pero no será así.

Acciones pendientes

Administración

El modelo de gestión, que inicialmente fue aprobado en marzo de 2020, ha sufrido varios reveses. El alcalde ha manifestado que continúa en reuniones con organismos multilaterales para delimitar las responsabilidades de las partes contratantes.

Plazo

Se espera que el Metro de Quito comience a operar a inicios de 2023. Sin embargo, la fecha ha sido constantemente cambiada. Esta debe ser determinada por el gerente de la empresa municipal, que todavía no ha sido nombrado.

Gerencia

El alcalde todavía no ha enviado la terna para que el directorio del Metro elija a su nuevo gerente, pese a que aseguró que cambiaría a Nelson Chimborazo, quien fue designado un día antes de que se posesionara Guarderas.