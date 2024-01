Metro de Quito: comodidad y eficiencia, los factores que atraen a los usuarios

Los usuarios prefieren utilizar el metro porque van cómodos, no se deben enfrentar a vendedores ambulantes y es un espacio que les permite ir leyendo o conversando durante el viaje.

El metro de Quito cumplió su primer mes de operación comercial con una evaluación positiva por parte de los usuarios, quienes destacan la comodidad y eficiencia de este sistema de transporte subterráneo.

En un sondeo realizado por EXPRESO, los usuarios encuestados afirmaron que el metro es más cómodo que otros medios de transporte, como el bus o el taxi. Esto se debe a la ausencia de frenazos bruscos, semáforos, calor sofocante y estrés asociado al tráfico de la superficie.

Le invitamos que lea: Quito: 500 toneladas de basura se generaron por las festividades de Año Nuevo

Geovanny Maza mencionó que durante el mes de funcionamiento, el metro les ha permitido ahorrar tiempo en sus desplazamientos. También destacó que se siente más seguro al viajar allí, pues no tiene que exponerse a los vendedores ambulantes ni a los riesgos de la delincuencia.

Patrimonio ofrece inversión para mantenimiento de viviendas patrimoniales privadas Leer más

Para las personas que vienen de otras ciudades, este nuevo sistema les favorece, ya que se pueden trasladar de forma segura. Sin embargo, creen que se debe ampliar para que llegue a otros lugares.

Margarita Altamirano, quien arribó a la capital desde Ambato hace dos años, se tiene que trasladar desde el Valle de los Chillos hasta el norte de la ciudad. Dijo que el metro reduce los tiempos de traslado, pero no favorece a todos los capitalinos.

“Debería existir un convenio entre la Prefectura, Gobierno Central y el Municipio de Rumiñahui para que exista una ampliación para el Valle y para sectores como Carapungo. Recordemos que donde se centra mayor carga vehicular es en la autopista Simón Bolívar”, planteó.

Muchos solicitan que exista una conexión con los sistemas de transporte Trole y Ecovía. Hay estaciones que se encuentran lejos. Gustavo Guamán

Para Altamirano, este servicio ampliaría el número de usuarios y permitiría reducir la carga vehicular en horas pico.

El metro es un servicio que sin duda ahorra al usuario el tiempo de traslado. Muchas personas tienen que cruzar la ciudad y ahora lo hacen en poco tiempo. Moises Peralta

​usuario

Víctor Hugo Villacrés, gerente de la Empresa Metro de Quito, informó que durante el primer mes de operación comercial se habilitaron 410 mil cuentas ciudad, se entregaron 119 mil tarjetas ciudad y 128 mil cédulas validadas como medios de acceso. Añadió que el objetivo es conseguir que al menos el 70 % de las transacciones sean electrónicas.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, destacó que el metro es un proyecto estratégico para la ciudad, que mejorará la movilidad y reducirá la contaminación. Sin embargo, reconoció que es necesario trabajar para incrementar la afluencia de usuarios.

“Estamos seguros de que con el paso del tiempo, el metro de Quito se convertirá en una opción de transporte más atractiva para los ciudadanos”, afirmó Muñoz.

Descuento de hasta 10 % en el impuesto predial 2024 Leer más

El alcalde anunció que en 2024 se pondrá a punto el metro con la implementación de tres fases. En la fase 1, hasta febrero, estaría lista la conexión del metro con el sistema metropolitano Trole y la Ecovía, en las estaciones Quitumbe, El Recreo y El Labrador. Quienes deseen usar los dos sistemas deberán pagar 60 centavos por la tarifa integrada.

En la fase 2, que se daría entre mayo y agosto, el Municipio planea concluir la integración del metro en todas sus estaciones, con alimentadores que llegarán hasta La Magdalena y la Universidad Central.

Lugares que antes estaban abandonados, se activaron con la afluencia de personas que toman las unidades del metro Gustavo Guamán

Mientras que la fase 3 se desarrollará a lo largo de 2024.

Con respecto a la ampliación de una línea del metro, mencionó que la planificación de la extensión de este servicio hasta Calderón continúa, con un costo que ascendería a 800 millones de dólares: 400 millones llegarían desde el Municipio y los 400 millones restantes podrían ser aporte del Gobierno central.

Para los usuarios, estas medidas no solo contribuyen a la movilidad de la ciudad, también generan un incremento en el turismo y en comercio.

También aseveró que uno de los retos que tienen para este nuevo año es generar más educación ciudadana.

“Los ascensores son para personas adultas mayores y personas con discapacidad. No se debe ensuciar o vandalizar el metro. No debe existir comercio autónomo en las afueras de las estaciones, menos aún dentro del metro; si lo ve, denuncie y no compre”, finalizó.

El comerciante José Cuarán dice que en la Naciones Unidas el comercio se redujo considerablemente. Pese a que es una zona empresarial y con locales comerciales, estos lucían vacíos.

Sin embargo, en la época navideña la situación cambió. Desde que se activó la estación del metro en esta zona, las personas aprovechan para comprar.

El sector de las Naciones Unidas estaba desolado, era zona de paso. Ahora el comercio ha mejorado con la estación que está ubicada a pocos metros.

José Cuarán

​comerciante

Con esta opinión también concuerda Katia Guevara, quien dice que el metro no solo activó el comercio, también sirvió de conexión para que las personas que viven en el norte de Quito se trasladen al sur y viceversa.

“Esto permite un crecimiento económico que se vio afectado por la pandemia e inseguridad”.

Gracias al metro ahora llega gente de otros puntos de la ciudad. También hay un incremento de turistas extranjeros. Sin embargo, falta trabajar en la seguridad. Katia Guevara

​comerciante

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.