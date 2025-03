Lluvias en Quito: sectores con mayor riesgo de inundaciones y cómo prevenir daños

Las fuertes lluvias previstas entre el 4 y 7 de marzo mantienen en alerta al Distrito Metropolitano de Quito, donde 321 de los 1.300 barrios regularizados presentan susceptibilidad a inundaciones y movimientos en masa, según la Dirección de Gestión de Riesgos.

Según el Plan Ambiental Distrital 2015-2025 dice que la ubicación geográfica y la topografía del suelo también son factores que influyen para que la ciudad sea vulnerable frente a algún tipo de desastre natural.

El mapeo de riesgos identifica 31 zonas propensas a inundaciones, 251 con peligro de deslizamientos y 39 expuestas a ambos fenómenos. Las precipitaciones de mediana y alta intensidad en Pichincha, especialmente los días 4 y 5 de marzo, agravan la situación.

Ante este panorama, el Municipio ha priorizado cinco zonas críticas: la cuenca alta del río Machángara, las laderas del Pichincha, el río Pita, la escombrera El Troje y el sistema vial del Distrito. Las lluvias prolongadas, aunque de baja intensidad, generan acumulación de agua en taludes y estructuras, aumentando el riesgo de afectaciones si no se realizan monitoreos y mantenimientos adecuados.

¿Qué hacer para evitar emergencias?

Los principales impactos incluyen deslizamientos en quebradas y vías, colapso de alcantarillados y daños estructurales en edificaciones. René Abarca, experto en emergencias de la Universidad UTE, enfatiza la importancia de articular planes de respuesta con la comunidad. Propone la implementación de chats de alerta con organismos municipales, sirenas, vigías en quebradas y sobrevuelos con drones. Además, recalca que la población debe estar preparada con mochilas de emergencia y conocer las rutas de evacuación.

Para evitar deslizamientos de tierra e inundaciones en Quito, se pueden tomar medidas preventivas como:

Conservar la vegetación: Las raíces de los árboles sujetan el suelo, regulan el agua y evitan que se formen flujos de lodo.

Evitar arrojar basura: No botar basura a quebradas, ríos, ni en suelos de pendiente.

Limpiar sumideros: Mantener los sumideros limpios para evitar que se tapen y que el agua fluya correctamente.

Abrir zanjas y canales: Abrir zanjas y canales para que el agua no se estanque.

Informarse de pronósticos de lluvias: Informarse de los pronósticos de lluvias y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Evitar excavaciones no autorizadas: No realizar excavaciones no autorizadas que puedan desestabilizar las laderas.

Respetar el uso de suelo: Respetar el uso de suelo y evitar la ubicación de nuevos proyectos urbanísticos en zonas susceptibles a problemas geológicos.

Organizar mingas de limpieza: Organizar mingas de limpieza con vecinos.

Las autoridades llaman a la ciudadanía a mantenerse informada y tomar precauciones ante el incremento de las lluvias, para reducir el impacto de los eventos climáticos en la capital.

