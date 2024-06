Jaime López: 'Quito necesita alcaldes que den continuidad a proyectos'

A pocas semanas de que la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) renueve el convenio que mantiene con el Centro de Asistencia para Víctimas de Accidentes de Tránsito (Cavat) para dar inicio a un proyecto que analizará el estado de las vías de Cumbayá, el urbanista y docente quiteño Jaime López reflexiona sobre la situación de movilidad en los valles, un problema que parece intensificarse con el paso del tiempo.

A estas alturas del partido, ¿es posible plantear soluciones a corto o mediano plazo para mejorar la movilidad en la zona de Cumbayá y Tumbaco?

- Hay que partir de que los problemas de movilidad no son una causa, sino una consecuencia de un mal ordenamiento territorial. Cuando ordenamos mal la ciudad, generamos que esta se expanda hacia lugares que no tienen servicio de transporte, lo que incrementa el uso del vehículo privado y por ende aumentan los problemas de movilidad. Esto es lo que le sucede a Quito. El crecimiento desaforado de los últimos diez años hacia los valles ha ocasionado una explosión de vehículos.

- Entonces no hay soluciones sencillas...

- No. Lo ideal sería generar un anillo vial metropolitano. Sin embargo, el plan actual de movilidad que tiene el DMQ, y que fue aprobado el mes pasado, todavía no observa la generación de un sistema de transporte de largas distancias que junte, por ejemplo, el Valle de los Chillos con Puembo.

¿Cómo funcionaría un anillo vial de este tipo?

- Este no es un proyecto reciente. Hicimos el estudio en el 2016 como parte de la conferencia Hábitat 3. Es un plan de movilidad que integra los Chillos con todas las parroquias del Ilaló a través de un sistema de transporte masivo de superficie, y que a su vez se integre en el norte con Calderón y en el sur con Turubamba.

La idea es que, partiendo de ahí, se pueda conectar el sur con un tranvía que use el riel del tren y que llegue hasta El Recreo para que se una con el metro, y que hasta Calderón se extienda el metro o el Trole.

Si se llevara a cabo, se podría conectar todo el Distrito Metropolitano a través de un anillo de transporte multimodal.

¿Por qué cree que el proyecto solo quedó en papel y no fue tomado en cuenta?

- La toma de decisiones es muy política. Muchos de los alcaldes (no me refiero a la administración actual) hacen proyectos que llaman la atención, pero que no representan un costo político. Necesitamos gente que esté dispuesta a asumir ese costo y que tome decisiones que beneficien a la mayor parte de los quiteños.

¿Qué se debería considerar entre estas medidas impopulares?

- El 70 % de los quiteños no tienen auto y, sin embargo, la mayor parte del presupuesto vial está orientado al vehículo privado. Si queremos beneficiar a los quiteños, una de las primeras cosas que se deberían hacer es generar un sistema de transporte masivo que junte Cumbayá con Quito. El túnel debería ser exclusivamente para buses, no para autos particulares, pero estas son todas medidas que generarían un alto costo político.

¿Cuál es el escenario a futuro si no se toman medidas urgentes en la capital?

Si continuamos como vamos, nos encaminamos a una ciudad muy dispersa con problemas de hipertrofia (construcción horizontal desmedida que provoca la pérdida de espacios abiertos, hábitats y biodiversidad). Eso solo empeoraría el tema de movilidad y de acceso a los servicios básicos.

¿Quién es Jaime López?

Es doctor por el Programa de Proyectos Arquitectónicos de la Universitat Politècnica de Catalunya y tiene una maestría en Urbanismo del Technische Universiteit Delft de Holanda. Es director del Instituto de Arquitectura y Forma Urbana (Aforu) y docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

