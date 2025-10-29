Instalan barreras de hormigón en Simón Bolívar: Seguridad vial reforzada en Quito

Nuevas barreras tipo New Jersey refuerzan la seguridad vial en la Av. la Simón Bolívar.

Como parte del plan integral de seguridad vial, el Municipio de Quito inició la instalación de nuevas barreras de protección de hormigón tipo New Jersey en la avenida Simón Bolívar, una de las vías de mayor circulación y siniestralidad de la capital.

Las primeras estructuras ya fueron colocadas en el desvío hacia la avenida General Rumiñahui, un punto crítico donde confluyen vehículos que se dirigen desde el sur y el oriente de la ciudad.

Proyecto integral para reducir los siniestros de tránsito en Quito

El proyecto contempla la colocación estratégica de más de 800 barreras de hormigón en distintos tramos de alto riesgo del Distrito Metropolitano.

Estas estructuras cumplen con las normas internacionales ASTM C825-06 y fueron fabricadas localmente, lo que garantiza su resistencia ante impactos y su durabilidad en vías de alta velocidad como la Simón Bolívar.

Su función principal es absorber y redirigir el impacto de los vehículos en caso de siniestros, evitando que crucen al carril contrario y reduciendo la gravedad de las consecuencias.

“Son un escudo para los conductores y pasajeros que transitan por una de las avenidas más peligrosas del país”, explicó personal técnico de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

Inversión y empleo local para mejorar la movilidad

El proyecto tiene una inversión de 228.000 dólares y se ejecuta con mano de obra y materiales producidos en Quito.

Además de reforzar la seguridad, esta intervención impulsa la reactivación económica local, generando empleo directo e indirecto para trabajadores del sector de la construcción.

Durante las noches, los equipos municipales también realizan labores de mantenimiento preventivo y correctivo en puentes vehiculares y pasos elevados, garantizando la movilidad segura y continua en toda la red vial metropolitana.

