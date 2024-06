Quito: Graderío de circo se desploma y deja 11 heridos en Amaguaña

El graderío de un circo se desplomó en Amaguaña, una parroquia rural de Quito. Esta emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos, la noche del jueves 13 de junio del 2024

Bomberos de Quito señalaron a través de las redes sociales que los paramédicos brindaron atención al grupo de personas que resultaron heridas.

Luis Guala, jefe de la Estación de Bomberos Número 11, confirmó que 12 personas resultaron heridas con policontusiones. El desplome del graderío se dio porque no contaba con todas las medidas al ser una tarima improvisada. Era una instalación antitécnica y hubo el colapso. Alrededor de 100 personas estaban en el sitio.

Alrededor de 23 bomberos ayudaron a las personas afectadas, mientras que los bomberos atendieron a las personas afectadas en el lugar y tras ser estabilizados acudieron a sus hogares.

Washington Quinga, presidente del barrio de Cuendina, aseguró que el circo no contaba con los permisos. "Este espacio estaba siendo ocupado por personas que no respetan los ordenamientos y no respetan a la directiva", agregó.

Mencionó durante un entrevista a Teleamazonas que el sector donde se realizó el circo fue tomado por un grupo opositor que no cumplió con los lineamientos de seguridad. "Responsabilizamos a este grupo de opositores para que estos sucesos ocurran".

