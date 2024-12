Quitofest 2024: Conozca el horario de presentación de las 36 bandas

Este 5, 6 y 7 de diciembre, los amantes de la música independiente podrán disfrutar de más de horas diarias de diversos shows a cargo de bandas nacionales e internacionales.

Este 3 de diciembre se dio a conocer el horario en que se presentarán las 36 agrupaciones.

Jueves 5 diciembre

Escenario 1

14:30 a 15:00 La Sagrada Familia

15:35 a 16:05 Wañukta Tinic

16h35 a 17:15 Mafia Andina

17:55 a 18:35 Mugre Sur

19:15 a 20:05 Los Mirlos

21:05 a 22:20 Rocola Bacalao

Escenario 2

14:00 a 14:30 Banda 24 de Mayo

15:00 a 15:30 Mel Mourelle

16:05 a 16:35 Machaka

17:15 a 17:55 Mula

18:35 a 19:15 Papaya Dada

20:05 a 21:05 La Delio Valdez

Viernes 6 diciembre

Escenario 1

14:00 a 15:00 Paulatinamente

15:30 a 16:00 Alex Eugenio

16:35 a 17:15 Velandia y la Tigra

17:50 a 18:30 Paola Navarrete

19:20 a 20:00 Lolabúm

20:50 a 22:00 Molotov

Escenario 2

14:00 a 14:30 Estamos Perdios

15:00 a 15:30 LeTeléfono

16:05 a 16:35 Ilyari

17:15 a 17:50 Flix Pussy Cola

18:30 a 19:20 El mató a un policía motorizado

20:00 a 20:50 Ana Tijoux

Sábado 7 diciembre

Escenario 1

13:30 a 14:00 Sublevación Postmortem

14:30 a 15:00 Las Tres Piedras

15:35 a 16:10 Black Sun

16:50 a 17:35 Muscaria

18:25 a 19:10 Curare

20:00 a 21:00 Malón

Escenario 2

13:00 a 13:30 Prevalecer

14:00 a 14:30 The Psychokiller

15:05 a 15:35 Sacrificium Tagaeri

16:10 a 16:50 Here comes the Kraken

17:35 a 18:25 Madball

19:10 a 20:00 Bajo Sueños

Recuerde que el ingreso al evento es gratuito, sin embargo, habrá una entrada preferencial para quienes lleven donaciones de alimentos no perecibles y artículos de aseo personal. Los productos se receptarán en la entrada.

Campaña de Municipio

El Municipio de Quito lanzó la campaña Dona con Corazón 2024, como una acción para enfrentar la mendicidad y trabajo infantil que se incrementan en la ciudad durante las vísperas de las celebraciones de fin de año.

Uno de los objetivos es recaudar donaciones para llevar una canasta solidaria a 50.000 personas o familias en situación de pobreza y pobreza extrema de Quito. Y para ello, quienes deseen asistir al concierto pueden colaborar.

Los productos aceptados para donación son latas de atún o sardina, aceite, granos secos, papel higiénico y pasta dental. Se aclara que no se recibirán donaciones de caramelos.

