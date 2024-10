Estado de excepción en Quito: Pabel Muñoz prevé conversar con ministro de Gobierno

Este 7 de octubre de 2024, durante su informe semanal, el alcalde Pabel Muñoz se refirió a la reciente inclusión de Quito en el último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa.

“Hubiera sido deseable que conversemos antes de la declaración para saber de qué mismo se trata. (…) Tenemos estado de excepción sin toque de queda ¿Qué implica? ¿Qué más van a hacer? Entiendo que es oportuno para la Policía Nacional tener capacidades rápidas de reacción”, dijo.

Según señaló Muñoz, está prevista una conversación con el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, ya que antes de la declaratoria, el Gobierno no tuvo un primer acercamiento con el Municipio o la Secretaría de Seguridad para discutir el tema.

“Si es por cuidar la seguridad de quiteñas y quiteños, perfecto es la capital de la República. Yo creo que el presidente tiene esto claro, lo hemos conversado y su señalamiento suele ser: si un país no puede cuidar su capital ¿de qué país estamos hablando?”, agregó.

El alcalde también lamentó que no hubo una coordinación adecuada en el sentido de el Municipio de Quito apoye en los elementos vinculados con el decreto para saber cuáles actividades están restringidas y cuáles se pueden realizar.

Agregó que es necesario preguntarse si el término guerra interna es el correcto para referirse a la situación del país, debido a que la mirada internacional es distinta y afecta al turismo.

'Actos terroristas' en Quito

El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en una entrevista en radio Sucesos el pasado 4 de octubre, fue consultado sobre la información que maneja el Gobierno sobre la situación en la ciudad a lo que respondió: "Se decreta el estado de excepción porque es la capital y hemos visto actos considerados terroristas en esta ciudad y no vamos a permitir que ni a Quito ni a los quiteños se los afecte. Esto es una medida de prevención".

Al ser consultado sobre cuáles actos terroristas se han cometido mencionó a los incendios forestales. "Eso no es casualidad. Está en investigación. No puedes tener incendios en siete puntos distintos y que sea una casualidad. No voy a adelantar criterio, pero es lo que una persona con dos dedos de frente lo pensaría... Nadie es tan bobo para causar algo así. No lo veo como irresponsable. Lo veo como un acto criminal".

El ministro prefirió no adelantar información que maneja el Gobierno que justifique la inclusión de Quito dentro del estado de excepción. "Hay información suficiente para poner a Quito en estado de excepción. Ningún barrio tiene que estar amedrentado por ninguna banda y el estado de excepción es para que estas bandas sepan que con Quito tampoco se juega".

