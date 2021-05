Las directivas barriales exigen el recambio

“En marzo de 2020, cuando según nuestro estatuto debíamos hacer una asamblea para la rendición de cuentas, previo al proceso electoral de la nueva directiva, se declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción. ¿Cómo podíamos quebrantar una norma constitucional para realizar las elecciones?”, cuestionó Marcelo Ávila, presidente del Comité Promejoras de El Condado.

El dirigente reflexionó frente a la respuesta del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) al pedido de revisión de oficios que daban cuenta del cumplimiento de las asambleas y del cambio de la directiva de la entidad barrial a través de un proceso electoral virtual realizado en agosto.

El documento, que declaraba el proceso ilegítimo, señalaba que este se debió cumplir en las fechas establecidas por el estatuto “por vías telemáticas”, pese a que en aquel momento recién se planteaba la normativa para el teletrabajo.

Sin embargo, la situación de la directiva de El Condado no es la única. Según datos de la Federación de Barrios de Quito, el 60 % de los comités promejoras de los 1.800 barrios de la urbe no ha podido hacer el recambio de sus dirigencias.

“El Miduvi no da facilidades para, por ejemplo, hacer la renovación de la inscripción de socios, cuando en la mayoría de los barrios, quienes estaban registrados fallecieron o se mudaron, e insisten en normas técnicas que, debido a la pandemia, no se pueden cumplir”, explicó William Bastantes, titular de la organización en una entrevista.

Pero el problema, explican los titulares barriales, va más allá de un tema formal.

“La Empresa Eléctrica nos indicó que ya no podían solucionar nuestros pedidos porque la directiva actual ya no es reconocida. Tampoco podemos acceder a las cuentas, lo que implica que los treinta trabajadores de mantenimiento y seguridad no podrían recibir sus sueldos. Necesitamos soluciones reales, no trabas burocráticas”, señaló Fabricio Vallejo, administrador de la urbanización El Condado.

El ministerio, por su parte, establece que se han apegado a las normas vigentes y dado facilidades para el trámite.