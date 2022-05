El deporte, un refugio para la tercera edad

La práctica deportiva es su gran terapia. Basta con escuchar los testimonios. El denominador común es que volvieron a la vida cuando se juntaron para bailar, caminar y hasta jugar fútbol.

Los ‘60 y piquito’ ya es una expresión que ha servido para trabajos comunitarios como el del Patronato San José, pero también para la organización de torneos de fútbol destinados a personas de la tercera edad.

Manuel Gaibor, responsable del plan en la zona norte La Delicia, bajo el Patronato San José, aclara que no solamente se trata de actividades como bailoterapia, danzas y coros, también hay capacitaciones para emprendimientos y sesiones de rehabilitación física.

“En la zona norte, que contiene cuatro centros, tenemos 3.500 adultos mayores, quienes han encontrado un cambio en su estilo de vida”, señaló.

Ayer disfrutaron de un programa por el día de la madre en Casa Somos de La Roldós, pero también tuvieron su sesión física con la bailoterapia.

Estas actividades se han vuelto parte central de sus agendas. Por ejemplo, Nicanor Llumipanta (80 años) asegura que puede faltar a cualquier compromiso, menos a estas sesiones físicas.

“Después de moverme me siento bonito. Se me sueltan los brazos y las piernas y me pasa el dolor. Recién me operaron la rodilla y con estas cosas, más la rehabilitación, he mejorado bastante”, indicó.

En esa línea se mueve Gloria García (67 años). “Haciendo los ejercicios me siento viva. En la pandemia estuve encerrada y me sentía muy mal. No tengo celular, ni computadora, por lo que no estaba en contacto con nadie. Ahora siento que vivo de nuevo. Compartir estas cosas con las compañeras me tiene feliz”, sostuvo.

Angela Frías y (75) María Rivera (72) viajaron 30 minutos para llegar al programa. Ellas pertenecen a un núcleo distinto, pero cada cierto tiempo se reúnen para eventos masivos. Leonor Cañar, en cambio, confesó que estas actividades le hacen tanto bien, que las prefiere sobre la medicina. “Estaba triste porque no iba a venir, tenía una cita médica, por suerte me la cancelaron y pude llegar. Prefiero estar aquí riendo con gente, que escuchando todas las enfermedades que me puedan encontrar”, dijo sonriendo.

Pero, no solo hay reuniones para la recreación. También hay eventos competitivos como el ‘Fútbol 7 para mayores de 60 años’ y el ‘Fútbol del recuerdo’.

En la cancha del parque Matovelle se desarrolla el campeonato para futbolistas mayores de 60 años. Allá también van exprofesionales. RENE FRAGA

Patricio Ortiz, exjugador de Liga de Quito, es uno de los organizadores del campeonato para personas de la tercera edad, que se juega en la cancha del parque Matovelle. El asegura que estas competencias nacieron ante la necesidad de personas cuya edad ya no les permite competir en los torneos barriales, pero que sienten la gana de seguir en actividad. Ya juegan desde 2015.

“Generalmente te encuentras con futbolistas profesionales de décadas anteriores. Es bueno verles en acción, porque no solo llama la atención que todavía conservan su calidad, también mantienen ese carácter fuerte y competitivo. Se dan partidos muy emocionantes”, explicó Ortiz.

Este sábado 6 de mayo de 2022, por ejemplo, se enfrentarán Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Quito. El partido, considerado como un clásico de la capital, promete muchas emociones, después de todo, sus protagonistas siguen haciendo lo mismo con el balón, aunque un poco más pausado.