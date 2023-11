La delincuencia acecha a los pasajeros de buses a Tumbaco

Viajar en los buses de transporte urbano desde Quito a los valles de Tumbaco se ha convertido en un peligro.

Los pasajeros van intranquilos porque en las paradas o durante el trayecto pueden ser víctimas de robo. Además, las unidades corren el riesgo de ser destruidas cuando los choferes no dejan subir a quienes consideran sospechosos. La última semana de octubre, dos videos grabados por las cámaras de seguridad de los automotores se volvieron virales.

En el primero se observa cómo un pasajero se levanta de su asiento, saca un arma de fuego y roba a los usuarios mientras el bus sigue su ruta. El hecho ocurre en el Intercambiador de El Cóndor, considerado uno de los puntos críticos de inseguridad. (Lea además: "Una calle de Quito vive bajo el hampa constante")

La otra grabación corresponde al momento en el que un posible delincuente dispara dentro de la unidad de transporte para amedrentar a los usuarios y les roba los celulares. Sin embargo, antes de bajar es sometido por un agente de control metropolitano quien, tras un forcejeo, logra quitarle el bolso con los objetos robados y lo expulsa de la unidad. El evento se registró cerca de la Casa de la Selección, al norte de Quito.

El agente fue condecorado de forma privada por el Municipio. Además, lo reubicaron de lugar para proteger su integridad porque habría recibido amenazas de muerte.

Un equipo de EXPRESO recorrió algunos tramos de la avenida Simón Bolívar y de la Ruta Viva para conocer esa realidad desde usuarios y transportistas. También consultó a las autoridades qué acciones han tomado para contrarrestar esta problemática de inseguridad.

Para llegar a los valles de Tumbaco desde la capital se pueden tomar tres rutas: desde Quitumbe, en el sur; desde la terminal de la Río Coca, en el norte; y desde Calderón, al extremo norte de la ciudad. (También le puede interesar: "Lasso pide no permitir que ningún grupo político pueda contar con un brazo armado")

Seis operadoras de transporte urbano cubren estos trayectos con 240 unidades. Todas salen desde la capital y llegan a las parroquias rurales de El Quinche, Yaruquí, Pifo, Puembo y Tumbaco.

Lidia Achig ha presenciado seis asaltos en los buses que ha utilizado los dos últimos meses. Ella también fue víctima de uno mientras regresaba a su casa, en el barrio Bolaños.

Eran las 19:00 del domingo 29 de octubre. Se bajó del transporte público y cruzó la calle con dirección a su domicilio. De pronto, una motocicleta se interpuso en su camino. El copiloto fue en dirección a ella, “sacó un cuchillo grande. Me robó el celular y la plata que tenía”, dice.

Achig añade que algunos delincuentes utilizan los espacios verdes que hay cerca de las paradas como en El Cebollar o en el Mirador de Cumbayá para esconderse y atacar a sus víctimas cuando están descuidadas. “Allí también esconden las cosas robadas”, manifiesta.

Mariana Urgilés espera un bus en la intersección de la avenida Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui. Visitará a un familiar en Cumbayá. Se coloca la mochila en la parte delantera y sube a la unidad. “Desde que me robaron el celular y el bolso tengo más precaución al subir a un bus. Ya no me ubico en los asientos de atrás ni saco objetos de valor”, cuenta.

Mario (nombre protegido) es el conductor de una unidad que cubre la ruta Quito-Yaruquí. El mes pasado, dos personas le rompieron el parabrisas porque no les dejó abordar su unidad. El chofer indica que desde que incrementaron los robos en los buses, los trabajadores han tenido que implementar una especie de derecho de admisión.

“Analizamos, según nuestro criterio, a las personas que puedan ser delincuentes por su forma de vestir o caminar y no los dejamos subir”. Esto le pasó factura cuando un grupo de individuos le rompió los vidrios de las ventanas con piedras luego de que les negara la entrada.

Por otro lado, Mario y sus compañeros del volante son señalados como cómplices de los delincuentes cuando estos roban en un bus y ellos no pueden hacer nada. “Creen que nosotros les avisamos a los delincuentes qué unidad robar”, comenta.

¿Cómo operan? El ECU-911 registra hasta cuatro alertas diarias por robo en las unidades y paradas de la ruta que va de Quito a Tumbaco. Geovanny Carvajal, gerente de la cooperativa Yaruquí y directivo de la Sociedad de Empresas de Transportes de Pasajeros Nororiental (Sotranor), explica que los sospechosos tienen calculado el tiempo y la distancia que existe entre cada parada para cometer delitos. Están ubicadas a unos 400 metros de distancia como mínimo y se demora de dos a tres minutos en llegar de punto a punto.

Explica que grupos de tres o cuatro personas se suben a las unidades para atacar a sus ocupantes. Uno de ellos apunta con un arma o intimida con un cuchillo al chofer para que este no active el botón de pánico o alerte en la radio. “Siempre están pendientes de que tenga las manos en el volante y le exigen que disminuya la velocidad”.

Mientras tanto, según Carvajal, sus colaboradores se encargan de robar a los pasajeros. Antes de bajarse se dividen el dinero recaudado en el día. Cuando llegan a la siguiente parada, un vehículo los espera y escapan del lugar.

Ante esto, el mayor de Policía Diego Sánchez, jefe de operaciones del Distrito Tumbaco, indicó que realizan operativos en las carreteras, en las cuales detienen aleatoriamente a las unidades para requisar a los pasajeros y saber si tienen algún arma o sustancia prohibida. Las intervenciones también les ayuda a detener a personas que tengan una orden de captura. El oficial recomienda a la ciudadanía que no saquen objetos de valor dentro de las unidades ni en las paradas para que no sean víctimas de robo.

Carvajal señala que este tipo de medidas es de gran ayuda, pero considera que se debe hacer más. En reuniones que han tenido con la Policía han propuesto que exista agentes vestidos de civil dentro de las unidades para que acompañen parte del trayecto y así evitar delitos o actuar cuando exista alguno.

El dirigente también comenta que pidieron que existan motorizados recorriendo las vías para que estén pendientes si ocurre algún delito dentro de un bus. Detrás de los robos estaría una banda organizada.

El detalle

Inteligencia. Los delincuentes conocen las horas pico con más afluencia de personas en paradas y unidades para atacar.

