Dariana, de 12 años, fue encontrada tras varios días desaparecida en Quito

Dariana Micaela Noguera López, de 12 años, fue localizada "sana y salva", el 23 de septiembre de 2024, según informó la Policía Nacional. La menor, quien había sido reportada como desaparecida desde el 19 de septiembre en Quito, ya se encuentra bajo el cuidado de su familia.

Las autoridades llevaron a cabo diligencias investigativas para encontrar a Dariana, quien desapareció tras haber sido vista por última vez junto a sus compañeras de escuela en la parroquia Cutuglagua, en el cantón Mejía.

Según las declaraciones de su padre, Darío Noguera, las cámaras de videovigilancia captaron a la niña jugando con sus amigas alrededor de las 11:45 del día de su desaparición. Minutos después, a las 12:01, se observa cómo un individuo se le acerca y la menor abandona el plantel.

El sospechoso que fingió ser hermano de la niña

Aproximadamente a las 11:00, según lograron averiguar los padres de Dariana Noguera, un individuo habría logrado ingresar al plantel educativo, para llegar hasta el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), donde habría dicho que es hermano de la niña.

El sujeto habría tenido en su poder un documento falso, cuyo contenido no ha sido precisado, y supuestamente exigía ver a la estudiante. No obstante, luego de que le pidieran su cédula, para corroborar los datos, y este no la entregara, se retiró. Este suceso no habría sido alertado a los padres, de acuerdo a lo detallado por ellos.

Dariana fue localizada y continúan las investigaciones

La niña fue localizada, poniendo fin a días de angustia para sus seres queridos, mientras la Policía aún no ha dado mayores detalles sobre el rescate.

El progenitor cuestionó, la semana pasada, la falta de colaboración que supuestamente existió de parte de la institución educativa, luego de que ocurriera el incidente, porque no le habría permitido -en su desesperación- entrar a buscarla o por lo menos dejarle ver las grabaciones de la cámara que está en en el ingreso principal, para confirmar si salió por ese lugar y con quién.

