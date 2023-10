Cumbayá, una ‘mini ciudad’ que despunta alejada de Quito

En el nororiente de Quito, una de las 33 parroquias rurales se destaca por el crecimiento económico y demográfico que enfrenta, pero más que nada por la capacidad con que ha logrado consolidarse como una minimetrópoli dentro de la gran capital del Ecuador.

Se trata de Cumbayá, un poblado ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar, altitud que le otorga la calidez del clima que gozan sus habitantes.

Según la historia, el término Cumbayá proviene del quichua ‘cumbaja’, que significa “vamos amigo por este camino”.

Tras el paso de casi una década, es notorio el desarrollo y despunte económico, comercial, médico, educativo, gastronómico, recreativo y habitacional que ha tenido esta parroquia. Elementos que la convierten en una zona autónoma, con capacidad de ser independiente de todos los servicios que brinda la gran capital.

María Paula Suárez respalda este principio. Desde hace 38 años vive en este lugar junto a su familia y entre sus recuerdos evoca cuando la parroquia era más verde que gris.

“Antes no habían tantas casas o conjuntos como ahora. Se respiraba más aire puro. Poco a poco las cosas cambiaron y se pobló más, llegaron cadenas de restaurantes, supermercados, ropa, clínicas muy importantes y reconocidas. Cumbayá tiene de todo y a quienes vivimos aquí ya no nos gusta ir a Quito porque ya no hay la necesidad porque todo tenemos a la mano”, añade la mujer.

Variedad. Marcas reconocidas ya están en la localidad. Henry Lapo

Otro de los factores por los que es innecesario migrar de la zona es la restricción Pico y Placa que no funciona en la parroquia. En promedio, un habitante de la zona puede tardar en llegar a algún sitio donde busque algún servicio entre 15 y 20 minutos. Aunque también existe la posibilidad de hacerlo caminando, en el caso de distancias no tan prolongadas.

Y para los jóvenes que también son parte de la población hay alternativas en el parque central, donde se asientan una amplia y variada oferta de bares, discotecas y restaurantes.

Entre las bondades de las que goza esta parroquia para ser una de las más codiciadas por los quiteños, a más de su clima, es por la presencia de cuatro centros comerciales grandes y reconocidos, un mercado de abastos donde se encuentran verduras, hortalizas y frutas frescas, turismo en senderos y cerros aledaños, hospitales y clínicas en el ingreso de la localidad. Si de educación se trata, existen cuatro colegios y la universidad San Francisco de Quito. Asimismo hay dos clubes deportivos en donde las familias pueden distraerse los fines de semana y entre semana. Y la variedad gastronómica es amplia, para todos los gustos y bolsillos.

Suárez concuerda con que esta ‘ciudad’ ha crecido demasiado y muy rápido; incluso sin una planificación. Esto lo nota en lo concurridas y a veces colapsadas que lucen sus calles principales que todavía, algunas, conservan piedra patrimonial y son de dos carriles.

“Pese a que tenemos tráfico en horas pico es más soportable que lo que pasa en Quito. Allá sí es una pérdida total de tiempo y por eso evitamos subir”, dice.

Informalidad. En otro espacio la presencia de ambulantes es inevitable. Henry Lapo

Al otro lado, en la misma Cumbayá, se destaca la avenida María Angélica Idrobo, una zona altamente comercial y popular. Esta vía es considerada como la otra cara de la parroquia, donde la presencia de vendedores ambulantes en las aceras es común y donde la oferta comercial, en todas sus variedades, dista del estatus que se destaca en los alrededores de los centros comerciales, la universidad y el mismo parque central.

Isabel Dalesio así lo sostiene. Es optómetra de profesión y tiene un negocio relacionado en esta calle. Desde ahí nota la diferencia que se marca en la parroquia rural, de una zona a otra.

“Aquí encontramos de todo, para todos los gustos. Eso es lo lindo de Cumbayá. Desde comida de calle hasta el mejor restaurante. Y si se quiere bailar, también hay opciones. Lo mejor es que aquí el comercio no duerme temprano como en Quito. Cumbayá es una zona top y seguirá desarrollándose. Gracias a que tenemos todo a la mano ganamos lo más importante que puede tener el ser humano: el tiempo. Por eso los que vivimos aquí somos los más felices porque el estilo de vida es mejor sin tanto tráfico”, relata.

Los relatos concuerdan con la realidad que se cruza en cada esquina. Cada día, este pedazo de Pichincha despierta con nuevos aires de expansión y crecimiento, ansioso por volverse más vistoso y cotizado.

