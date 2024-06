La integración del Metro de Quito: Un reto pendiente tras cuatro años

Quito, una ciudad donde el 70% de la población depende del transporte público, se encuentra en un punto crítico. A pesar de la puesta en marcha del metro hace seis meses, la tan esperada reorganización de rutas y frecuencias de buses, junto con la integración tarifaria, sigue enredada en una maraña de problemas legales y administrativos.

Según el secretario de Movilidad, Álex Pérez, el proceso se ha visto retrasado debido a problemas legales derivados de un concurso de rutas y frecuencias fallido en 2020. A pesar de esto, se espera que este año se complete el 60% de la transformación del sistema de transporte público de la ciudad.

Mencionó que se están analizando diferentes alternativas para mejorar la situación, como la implementación de carriles exclusivos para autobuses y el estudio de los orígenes y destinos de las diferentes rutas. Sin embargo, el plan definitivo aún no ha sido presentado a la ciudadanía, incluso cuando el plazo se cumplía el pasado 9 de junio. Así lo aseguran los concejales.

El edil Andrés Campaña señala que ya se cumplió el período de año y medio para que la Secretaría de Movilidad presente el plan de reestructuración de rutas y frecuencias y la integración ya debió haberse cumplido en su primer nivel, es decir la unificación entre Metro de Quito y la Empresa de Pasajeros. Pero eso no ha ocurrido, pese a la prórroga. “Ante esto no podremos reducir el tráfico, no podemos estimular el uso del metro y garantizar la sostenibilidad financiera”. Tenemos un promedio de 147 mil usuarios por día, la meta es de 400 mil, pero sin la integración no se vería, manifiesta.

Por su parte, el concejal miembro de la Comisión de Movilidad, Wilson Merino, critica la falta de información y transparencia de las autoridades. “Creo que es necesario que las empresas de Pasajeros y del Metro se fusionen, porque la falta de articulación y de diálogo ocasiona que los procesos no avancen en la ciudad. Hago un llamado a que el alcalde Pabel Muñoz a que evalúe esa eventual fusión”, plantea.

Sistema. Aún no está integrado con el sistema de transporte. Angelo Chamba

El presidente del Observatorio de Movilidad, Cristóbal Buendía, denuncia que la integración del sistema de transporte en Quito, decretada en la Ordenanza No. 017-2020 de diciembre de 2020, sigue en espera. “Han transcurrido cuatro años sin avances significativos para la ciudad.

Según Buendía, la principal causa del estancamiento radica en la falta de voluntad política y la deficiente gestión por parte de las autoridades competentes. “La Secretaría de Movilidad, la comisión respectiva y la Alcaldía no están cumpliendo con lo que dispone la normativa”, afirma.

La ordenanza establece claramente los pasos y la cronología para la implementación del sistema integrado, incluyendo la integración de rutas y frecuencias a través de concursos públicos.

Sistema de Recaudo

Parte de esa integración es la modificación del sistema de recaudo. El secretario de Movilidad explica que la primera línea de trabajo para lograr esa unificación se centra en la creación de una cámara de compensación y una plataforma centralizada donde se recopilará todo el dinero de los diferentes sistemas de transporte. Este proyecto se encuentra en fase de adjudicación y se espera que el contrato se firme a mediados de julio.

La segunda línea de trabajo se enfoca en el transporte convencional. Al respecto, se elabora una norma técnica que permita a este sector implementar su propio sistema de recaudo, compatible con la cámara de compensación. Se espera que entre agosto y septiembre se inicien los primeros pilotos con este grupo de transportistas y que, a finales de año o principios del siguiente, la mayoría de las operadoras tenga el sistema en funcionamiento.

Ampliación. La ruta Cumbayá a la U. Central se implementó para conectar con el Metro de El Ejido Angelo Chamba

El especialista en movilidad, Álvaro Guzmán, considera que la integración debe ir más allá del recaudo, abarcando la reestructuración de rutas para optimizar el servicio y llegar a más zonas. “El objetivo no debe ser llenar el metro de pasajeros, sino ofrecer un sistema público eficiente que pase con frecuencia por toda la ciudad”.

