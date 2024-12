Cortes de agua en Quito: los niveles de los embalses desatan dudas entre concejales

Esta semana vence el plazo para que la gerente de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable (Epmaps), Verónica Sánchez, responda al pedido de información que fue solicitado por ocho concejales.

A través del oficio GADDMQ-DC-2024-001 del 28 de noviembre de 2024, los ediles solicitaron nueve informes; entre ellos, documentos técnicos que sustenten el descenso de los niveles de cuatro embalses durante 2024, además de estudios técnicos que justifiquen los racionamientos de agua en los barrios de Quito y las medidas paliativas implementadas para garantizar el abastecimiento del líquido vital en los sectores afectados por los cortes del servicio.

Ya van tres semanas de los cortes de agua preventivos que comenzó a aplicar el Municipio. El alcalde Pabel Muñoz anunció el 12 de noviembre los racionamientos en al menos 95 barrios del sur de la capital, que son abastecidos por la planta de Puengasí, lo que, según declaró, afecta al 5,6 % de la población.

Hasta el 3 de diciembre, el pedido de información no era atendido por la entidad municipal. El concejal Michael Aulestia explicó que la Epmaps tiene ocho días para responder, pero puede solicitar una prórroga de otros siete días.

Le llama la atención que la empresa, que siempre se ha caracterizado por ser técnica, ahora sitúa a la ciudad en un nivel precrítico para tomar medidas preventivas. “Siempre se han manejado dos etapas: la crítica, cuando la cota de los embalses es muy baja, y la supercrítica. Ahora, por disposición del alcalde hay la precrítica”. Añade que el Ministerio de Ambiente ya supervisó los embalses y esperan una respuesta técnica que sustente las medidas adoptadas.

También menciona que generó dudas la reacción inicial de Muñoz de cuestionar que el ente rector supervise los niveles.

Estado de los embalses

Justamente el estado de los embalses es uno de los puntos que más incertidumbre causa. Esto debido a que “se han levantado discrepancias con el Ministerio de Ambiente, que ha dicho que hay disponibilidad de agua en la ciudad para un año, sin necesidad de ningún racionamiento, pero ahora tenemos cortes. ¿Qué pasa?”, reclama la concejal Analía Ledesma. “No me gustaría pensar que se trata de un tema político. Necesitamos datos técnicos, el presupuesto que se está ejecutando y si hay superávit o déficit. La ciudadanía necesita saber la verdad”.

EXPRESO también solicitó información desde la semana pasada a la Epmaps, pero hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta al pedido.

Funcionarios de la Epmaps y Ministerio del Ambiente recorrieron el embalse de Salve Faccha revisan las acciones que aplica la empresa municipal para afrontar la sequía extrema en Quito. Foto: Cortesía X Agua de Quito

Para el edil Andrés Campaña, es preocupante lo que pasa en la capital y que, a más de los cortes de luz, se sumen racionamientos de agua en 95 barrios. Recuerda que la gerente de la institución, desde julio, ha comparecido dos veces en la Comisión de Salud del Concejo y allí aseguró que los “embalses estaban bien”.

Sin embargo, dice, eso se contrapone con la información del Ministerio de Ambiente, que en mayo ya alertó sobre problemas. “Se pone en tela de duda y por eso estamos a la espera del informe de Ambiente para contrastar con lo que sostiene la Epmaps y si corresponde o no a la realidad”, sostiene el concejal.

¿Se politizó el tema?

Sobre si se politizó el tema, Fidel Chamba, otro de los concejales que firmó el pedido, prefiere pensar que no. Pero sí considera que se tomaron acciones tardías, cuando ya había alertas, no solo del ministerio del ramo, sino a nivel global con el cambio climático, por ejemplo.

“La situación climática que vivimos no es nueva, no es de ayer, y eso debe conllevar acciones previsibles. En cualquier escenario, así los cortes sean preventivos, terminan afectando a los ciudadanos”, argumenta.

Wilson Merino recalca que restringir el servicio de agua tiene implicaciones profundas y afecta a la cotidianidad de la población. Por ello, como fiscalizadores, solicitaron ampliar la información sobre las motivaciones que llevaron a la suspensión del servicio, y también documentos técnicos que sustenten si es necesario o no un incremento de la tarifa de agua.

“No sabemos si hay alguna pretensión de politizar la situación agudizando las condiciones de la gente, pero nosotros defendemos los intereses ciudadanos. Hay cerca de medio millón de quiteños que no han tenido acceso al agua desde hace años y también pedimos acciones concretas”, insiste Merino.

Al igual que Chamba, Merino indica que las acciones que se tomaron llegaron tarde, no solo en cuanto a la situación climática, sino a la energética y la compra de generadores para estaciones de bombeo que funcionan con electricidad y que todavía no llegan.

El edil Diego Garrido no firmó la solicitud, pero considera que se trata de un pedido justo para esclarecer las acciones tomadas. Sin embargo, indica que “no le parece que la administración central se esté haciendo un harakiri. Un racionamiento, de luz o agua, no tiene nunca un buen efecto político sobre la realidad técnica”, recalca.

Para el concejal, las medidas tomadas son una necesidad técnica para garantizar a futuro la dotación del servicio.

Asimismo, en una entrevista con Ecuavisa, Pabel Muñoz aclaró que los racionamientos de agua no responden a razones políticas, sino técnicas y recalcó que son una medida necesaria debido a la reducción del caudal en el sistema Pita-Puengasí, que no tiene embalse, y depende exclusivamente del flujo del río, el cual no ha recibido lluvias por más de 40 días.

